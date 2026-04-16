O Wayne Lineker και η Dahna McMillian σε κοινές εμφανίσεις

Ο Wayne Lineker φαίνεται να έχει βρει νέο ερωτικό ενδιαφέρον, καθώς εθεάθη με την Dahna McMillian, μοντέλο από την Ιρλανδία, στο Λονδίνο.

Ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» τον 63χρονο επιχειρηματία, γνωστό και ως «βασιλιά της Ίμπιζα», την περασμένη Παρασκευή να κάνει αγορές σε πολυτελή καταστήματα μαζί με τη 29χρονη Dahna, ενώ καρέ που δημοσιεύτηκαν αργότερα τον δείχνουν να τη φιλά στο μάγουλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυο τους γνωρίζονται εδώ και καιρό, καθώς η κόρη του, Tia, την ακολουθεί ήδη στα social media. Μάλιστα, το ζευγάρι ταξίδεψε πρόσφατα στις Μαλδίβες.

Η Dahna McMillian, που κατάγεται από το Δουβλίνο και είναι κόρη του πρώην μπασκετμπολίστα Lennie McMillian —από τους πρώτους Αμερικανούς που αγωνίστηκαν στο ιρλανδικό πρωτάθλημα— εργάζεται ως μοντέλο σε πρακτορείο του Λονδίνου και διατηρεί ενεργή παρουσία στο Instagram, όπου μοιράζεται στιγμιότυπα από ταξίδια και φωτογραφίσεις.

Την ίδια ώρα, ο Wayne Lineker δημοσιεύει επίσης υλικό από τις Μαλδίβες, δείχνοντας στιγμές από την καθημερινότητά του εκεί, όπως την εκμάθηση τοπικών συνταγών.

Παρά τις κοινές εμφανίσεις, εκπρόσωπος του επιχειρηματία ξεκαθάρισε ότι παραμένει ελεύθερος, σημειώνοντας πως «οι εικόνες μπορεί να δίνουν παραπλανητική εντύπωση» και ότι δεν υπάρχει κάτι περισσότερο προς το παρόν.

Ο Lineker έχει δηλώσει πρόσφατα πως αναζητά μια σταθερή σχέση, χαρακτηρίζοντας την αγάπη ως «το τελευταίο κομμάτι του παζλ» στη ζωή του.

Ταυτόχρονα, διανύει μια νέα περίοδο προσωπικής ισορροπίας, καθώς είναι πλέον οκτώ μήνες νηφάλιος, έχοντας αφήσει πίσω του τον έντονο τρόπο ζωής της Ίμπιζα. Όπως ο ίδιος έχει αναφέρει, νιώθει καλύτερα από ποτέ, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία και την καθημερινότητά του.

Ο επιχειρηματίας αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στην Ίμπιζα για την έναρξη της τουριστικής σεζόν, ενώ πρόσφατα αποκαταστάθηκαν και οι σχέσεις του με τον αδελφό του, έπειτα από πολλά χρόνια.

Πηγή: skai.gr

