Στην απομάκρυνση δεκάδων παλιών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, που ήταν εγκαταλελειμμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, καταλαμβάνοντας πολύτιμες θέσεις στάθμευσης και σε αρκετές περιπτώσεις είχαν μετατραπεί σε εστίες μόλυνσης, προχώρησε ο δήμος.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της δημοτικής αρχής για την απελευθέρωση του δημόσιου χώρου, που συνεχίστηκαν και κατά τις γιορτές και πιο συγκεκριμένα τον μήνα Δεκέμβριο, αποσύρθηκαν συνολικά 31 παλιά αυτοκίνητα και 36 δίκυκλα.

Όπως τονίζει σε σχετική ανάρτησή του ο δήμος Θεσσαλονίκης, «ο δημόσιος χώρος οφείλει να γίνεται σεβαστός από όλους. Η συντονισμένη προσπάθεια για την απόδοση πρόσθετων θέσεων στάθμευσης στους πολίτες συνεχίζεται».

Συμπληρώνεται, δε, πως για την απόσυρση των παλιών οχημάτων απαιτούνται τα παρακάτω στάδια: αρχικά οι αρμόδιες υπηρεσίες εντοπίζουν τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα και τις μηχανές και καταγράφουν την κατάστασή τους. Στη συνέχεια, γίνεται ενημέρωση των ιδιοκτητών, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις καλούνται να αποσύρουν τα οχήματα μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ ως τρίτο στάδιο είναι η μεταφορά τους σε ειδικούς χώρους για ανακύκλωση, όπου ανακτώνται τα υλικά τους (μέταλλα, πλαστικά, υαλοπίνακες κ.ά.) και τα επικίνδυνα υγρά απομακρύνονται με ασφαλή τρόπο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

