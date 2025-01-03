Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Backstage με τον Λευτέρη Πανταζή στο εορταστικό ΟΠΑΠ Game Time

Ο σταρ των μεγάλων σουξέ μετέτρεψε το στούντιο του ΟΠΑΠ σε πίστα

OPAP Game

Το 61ο και τελευταίο επεισόδιο της εφετινής σεζόν της δημοφιλούς εκπομπής ΟΠΑΠ Game Time είχε πολλή μουσική, εκπλήξεις, αποκαλύψεις και έναν απολαυστικό Λευτέρη Πανταζή.

Ο σταρ των μεγάλων σουξέ μετέτρεψε το στούντιο του ΟΠΑΠ σε πίστα, ερμήνευσε a cappella τραγούδια του Σάκη Ρουβά, χόρεψε ξεσηκώνοντας το κοινό και έδωσε σπαρταριστές απαντήσεις στις ιντριγκαδόρικες ερωτήσεις της Λίλας Κουντουριώτη.

OPAP Game

Δείτε το backstage βίντεο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΠΑΠ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark