Backstage με τον Λευτέρη Πανταζή στο εορταστικό ΟΠΑΠ Game Time

Το 61ο και τελευταίο επεισόδιο της εφετινής σεζόν της δημοφιλούς εκπομπής ΟΠΑΠ Game Time είχε πολλή μουσική, εκπλήξεις, αποκαλύψεις και έναν απολαυστικό Λευτέρη Πανταζή.
Ο σταρ των μεγάλων σουξέ μετέτρεψε το στούντιο του ΟΠΑΠ σε πίστα, ερμήνευσε a cappella τραγούδια του Σάκη Ρουβά, χόρεψε ξεσηκώνοντας το κοινό και έδωσε σπαρταριστές απαντήσεις στις ιντριγκαδόρικες ερωτήσεις της Λίλας Κουντουριώτη.
Δείτε το backstage βίντεο:
Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
