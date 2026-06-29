Θεσσαλονίκη: Απειλή με μαχαίρι σε διαμέρισμα, τραυματίστηκε αστυνομικός, βρέθηκε κοκαΐνη

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στην περιοχή του Παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης. Κατά την επιχείρηση σύλληψης τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ στο σπίτι εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας κλήθηκαν στο διαμέρισμα μετά από κλήση στο Κέντρο της 'Αμεσης Δράσης για επεισόδιο μεταξύ ενοίκων.

Στο εσωτερικό της οικίας εντόπισαν έναν 33χρονο (ημεδαπό) κι έναν 30χρονο, υπήκοο Αλβανίας. Όπως κατήγγειλε ο πρώτος, είχε προηγηθεί διαπληκτισμός, κατά τον οποίο ο δεύτερος τον απείλησε με μαχαίρι.

Κατά την προσπάθεια ακινητοποίησής του, ο 30χρονος φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά, χτυπώντας και κλωτσώντας τους αστυνομικούς, ενώ παράλληλα τους απειλούσε. Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο διαμέρισμα βρέθηκε και κατασχέθηκε μία αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε 13,8 γραμμάρια κοκαΐνης. Για την κατοχή της ναρκωτικής ουσίας κατηγορούνται από κοινού οι δύο συλληφθέντες.

Η δικογραφία σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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