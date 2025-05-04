Συνολικά 27 οδηγοί συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, κατά τους ελέγχους που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία για την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ , οι 24 από τους συλληφθέντες εντοπίστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα ενώ 3 άτομα βρέθηκαν στη θέση του οδηγού ενώ είχαν καταναλώσει αλκοόλ ξεπερνώντας το όριο.

Ειδικότερα, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αποσκοπώντας στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων, στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, διενεργούν συστηματικά ελέγχους σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.