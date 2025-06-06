Ανακοίνωση για τον θάνατο του 36χρονου αστυνομικού της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών - ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, μέσα στο γραφείο φύλαξης του κτηρίου το πρωί της περασμένης Κυριακής - εξέδωσε η ΕΛΑΣ.

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας τονίζει ότι «δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που επιχειρούν να συνδέσουν τον θάνατό του με την υπόθεση των Τεμπών, «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ αναφέρεται ακόμα:

«Ο εκλιπών αστυνομικός υπηρετούσε σε διαφορετικό τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και ουδέποτε είχε εμπλοκή ή αρμοδιότητα σε ζητήματα που αφορούν την εξέταση ή πιστοποίηση ψηφιακών πειστηρίων.

Η προσπάθεια σύνδεσης ενός τόσο τραγικού και επώδυνου συμβάντος, που έχει συγκλονίσει το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και την ευρύτερη αστυνομική οικογένεια, με σενάρια και ανυπόστατες εικασίες, δεν συνιστά απλώς διασπορά ψευδών ειδήσεων, αλλά προσβάλλει ευθέως τη μνήμη του εκλιπόντος, την αξιοπρέπεια της οικογένειάς του και το αίσθημα σεβασμού που οφείλουμε όλοι απέναντι σε μια ανθρώπινη απώλεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

