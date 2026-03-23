«Δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε σήμερα από τη Λάρισα».

Αυτά είναι τα λόγια του Νίκου Τσακλίδη, ξαδέρφου της αδικοχαμένης Αγάπης και μέλους του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων της Hellenic Train που αυτή την ώρα ταξιδεύει από τη Θεσσαλονίκη για τη μεγάλη δίκη, με ένα από τα λεωφορεία που ναυλώθηκαν, με προορισμό τη Λάρισα.

Τουλάχιστον πέντε λεωφορεία ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη κατά τις επτά το πρωί, με προορισμό το συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γαιόπολις-πρώην ΤΕΙ), που έχει «μεταμορφωθεί» σε δικαστική αίθουσα, σύμφωνα με το thesspost.gr



Στα καθίσματα κάθονται άνθρωποι κάθε ηλικίας. Φοιτητές, εργαζόμενοι, ακόμη και συνταξιούχοι. Πολλοί, άγνωστοι μεταξύ τους, που σήμερα τους ενώνει κάτι κοινό: η ανάγκη να είναι παρόντες. Να ενώσουν τη φωνή τους με τους συγγενείς των θυμάτων και να απαιτήσουν δικαιοσύνη για τα 57 θύματα και τις οικογένειές τους.



«Απαιτούμε να ενταχθούν όλες οι επιμέρους δίκες στην κύρια αυτή δίκη, να πέσει άπλετο φως σε όλες τις πτυχές, αυτού του εγκλήματος γνωρίζοντας ότι ο λαϊκός παράγοντας, μπορεί να είναι ο καθοριστικός μοχλός πίεσης για να παρθούν αυτές οι αποφάσεις. Θα βρισκόμαστε στο πλευρό των συγγενών θυμάτων, εμείς οι εργαζόμενοι που έχουμε κοινά προβλήματα και κοινές ανησυχίες μέχρι την τελική δικαίωση», είπε ο Νίκος Τσακλίδης.



Από την πλευρά του ο Βασίλης Βασιλειάδης, πρόεδρος του ΔΣ του ΦΣ Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ υπογραμμίζει ότι «Δεν επιτρέπουμε αυτό το έγκλημα να συγκαλυφθεί, και απαιτούμε την καταδίκη των ενόχων όσο ψηλά κι αν φτάνουν, αποκαλύπτοντας τις διαχρονικές αιτίες που οδήγησαν το σιδηρόδρομο σε ωρολογιακή βόμβα αλλά και το μεγάλο ένοχο, την εγκληματική πολιτική του κέρδους που θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.