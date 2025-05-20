Λογαριασμός
ΑΠΘ: Το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας… με τα μεγαλύτερα προβλήματα

Όπως λένε φοιτητές στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», στην καθημερινότητά τους, αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες τόσο στα αμφιθέατρα όσο και στις εστίες

ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει πλούσια ιστορία αλλά ταλανίζεται και από πολυάριθμα προβλήματα.

Όπως μας λένε φοιτητές, στην καθημερινότητά τους, αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες τόσο στα αμφιθέατρα όσο και στις εστίες.

Τι είπαν οι ίδιοι οι φοιτητές στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΑΠΘ Θεσσαλονίκη Όπου υπάρχει Ελλάδα ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση
