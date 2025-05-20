ΑΠΘ: Το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας… με τα μεγαλύτερα προβλήματα

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει πλούσια ιστορία αλλά ταλανίζεται και από πολυάριθμα προβλήματα.
Όπως μας λένε φοιτητές, στην καθημερινότητά τους, αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες τόσο στα αμφιθέατρα όσο και στις εστίες.
Τι είπαν οι ίδιοι οι φοιτητές στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα».
Πηγή: skai.gr
- Αντίστροφη μέτρηση για το Ράλλυ Ακρόπολις 2025 - «Όλος ο πλανήτης θα μιλά για την υπερειδική» (Βίντεο)
- Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η ανάρτηση για τα 5 χρόνια από την επίθεση με βιτριόλι - «Κόντεψα να πεθάνω για το τίποτα»
- Τι δηλώνουν στον ΕΟΔΥ για το περιστατικό εγκεφαλίτιδας σε ΕΠΑΛ – Σοβαρή η κατάσταση του παιδιού
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.