Συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς στο Παγγαίο

Την υπόροφη φωτιά στο Παγγαίο Όρος που καίει ξερά κλαδιά και φύλλα στο έδαφος, (όχι δέντρα) συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες, σε δυσπρόσιτα σημεία με απότομες χαράδρες και γκρεμούς.

Στους 285 ανέρχονται οι δασοκομάντος που εξακολουθούν να επιχειρούν, ενώ από αέρος έκαναν σήμερα ρίψεις περιοδικά, μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα με το ένα να έχει αναλάβει τον εναέριο συντονισμό.

Πηγή: skai.gr

