Συνελήφθησαν Τούρκοι για κατοχή όπλων στον Άγιο Δημήτριο

Δύο Τούρκοι, ηλικίας 43 και 45 ετών, συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί του Α.Τ. Αγίου Δημητρίου, που εκτελούσαν εποχούμενη περιπολία, σταμάτησαν για έλεγχο ένα όχημα, στο οποίο επέβαιναν οι δύο αλλοδαποί.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του 43χρονου δύο πιστόλια, με γεμιστήρες, που έφεραν 13 και 17 φυσίγγια αντίστοιχα, καθώς και γεμιστήρα με 14 φυσίγγια. Επιπλέον, στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε αναδιπλούμενος σουγιάς, συνολικού μήκους 21,5 εκατοστών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.435 ευρώ.

Αμέσως μετά οι δύο άνδρες συνελήφθησαν, ενώ από έρευνες που ακολούθησαν σε σπίτια βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν τρία πιστόλια με 3 γεμιστήρες, καθώς και 37 φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ, τέλος, σημειώνεται ότι ο 43χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παράβαση του νόμου για τα ναρκωτικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

