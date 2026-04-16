Συνελήφθησαν 2 άτομα για κατοχή και διακίνηση άνω των 10 κιλών κάνναβης

Συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες (15 Απριλίου 2026), 2 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, από αστυνομικούς της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, αναφορικά με την εμπλοκή των συγκεκριμένων ατόμων στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, η οποία έλαβε χώρα σε σταθμό διοδίων στην Ολυμπία Οδό, κατά την οποία κατελήφθησαν οι δύο άντρες να κατέχουν από κοινού, εντός οχήματος με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση 10.500 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, διαμοιρασμένη σε 10 αυτοσχέδιες συσκευασίες.

Πέραν της εν λόγω ποσότητας κάνναβης, καθώς και του οχήματος το οποίο κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, στην κατοχή των κατηγορούμενων βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν 240 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

