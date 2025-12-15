Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο φερόμενος ως «εγκέφαλος», γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, Μύρωνας Χιλετζάκης, είχε πρόσβαση σε πολλούς λογαριασμούς μελών, ένα εκ των οποίων εμφανίζεται να λαμβάνει επιδοτήσεις ακόμη και μετά τον θάνατό του.

Ένα από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, χωρίς ωστόσο να έχει συλληφθεί, μιλά στον ΣΚΑΪ.

«Δεν γνωρίζω πως βρέθηκε το όνομα μου σε αυτή την υπόθεση. Μπορεί να το χρησιμοποίησαν για να πάρουν την επιδότηση. Εγώ στον λογαριασμό μου δεν έχω ούτε ένα ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είμαι καν αγρότης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ανάμεσά στους λογαριασμός στους οποίους είχε πρόσβαση ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, ήταν και ενός ατόμου που είχε φύγει από τη ζωή.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο για τις αρχές αποτελεί το γεγονός ότι στο σπίτι του, εντοπίστηκαν η αστυνομική ταυτότητα και η τραπεζική κάρτα φερόμενου μέλους της οργάνωσης, που απεβίωσε το 2024.

Μετά τον θάνατό του το 2024, στον λογαριασμό κατατέθηκαν 20.467 ευρώ, όλα από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έναν χρόνο αργότερα, το 2025, πιστώθηκαν ακόμη 16.759 ευρώ, και πάλι αποκλειστικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά, μετά τον θάνατό του, μπήκαν στον λογαριασμό 37.227 ευρώ.

Από αυτά, αναλήφθηκαν σχεδόν όλα, δηλαδή 35.889 ευρώ.

Τα μέλη της οργάνωσης φαίνεται πως δεν πτοήθηκαν ούτε από την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στις αρχές του καλοκαιριού. Σύμφωνα με την έρευνα, η δράση τους συνεχίστηκε, με νέες αιτήσεις ενίσχυσης και ψευδή στοιχεία.

Ο 42χρονος λογιστής, που στα δικαστικά έγγραφα εμφανίζεται ως το Νο 2 της οργάνωσης, δήλωσε το 2025 ότι κατέχει συνολικά 8 αγροτεμάχια. Από τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ., ωστόσο, προέκυψε ότι τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια δεν του ανήκουν, ενώ δεν υπάρχουν ούτε μισθωτήρια συμβόλαια.

Αίτηση ενίσχυσης το ίδιο έτος κατέθεσε και η σύζυγός του, δικηγόρος στο επάγγελμα, την οποία η αστυνομία κατατάσσει στην ηγετική ομάδα της οργάνωσης.

Στην αίτησή της δήλωσε 11 αγροτεμάχια, κάποια ως ιδιόκτητα και κάποια ως μισθωμένα.

Τα «αόρατα» ζώα

Βασικός μηχανισμός απατών του κυκλώματος ήταν- πρακτική που διαπιστώθηκε πως ακολουθήθηκε εξάλλου και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις- να εμφανίζει πως κατέχει πολλά περισσότερα ζώα απ' όσα είχε.

Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών προέκυψε ειδικότερα πως επτά αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, μεταξύ αυτών και ο «εγκέφαλος», δήλωναν πως έχουν στην κατοχή τους μεγαλύτερο αριθμό κοπαδιών ώστε να δικαιολογούνται οι παχυλές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το παραπάνω διαπιστώθηκε από έρευνα των αρχών, αφενός στα δεδομένα της κτηνιατρικής υπηρεσίας και αφετέρου από έρευνα στον γεωργικό οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» όπου και καταγράφονται οι ποσότητες κρέατος και γάλακτος από κάθε παραγωγό.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στα δικαστικά έγγραφα, διαπιστώθηκε εικονικότητα των δηλώσεων αφού οι παραγωγοί με βάση αυτά που δήλωναν δεν θα μπορούσαν να παράξουν τις αντίστοιχες ποσότητες.

Τα μέλη

Παράλληλα, το κύκλωμα φαίνεται πως στρατολογούσε άτομα ως απλά μέλη, μόνο και μόνο για να καταθέτουν αιτήσεις και να εκταμιεύει ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρήματα για λογαριασμό τους.

Τα χρήματα αυτά καρπώνονταν οι αρχηγοί και έδιναν ένα μέρος του ποσού ως «αμοιβή» στα μέλη.

