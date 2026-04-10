Συνελήφθη η εγγονή γνωστού εκλιπόντος πολιτικού για κατοχή ναρκωτικών

Στο αυτόφωρο αναμένεται να δικαστεί αύριο, Μεγάλο Σάββατο, η εγγονή γνωστού εκλιπόντος πολιτικού που συνελήφθη τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας για κατοχή ναρκωτικών.

Η νεαρή συνελήφθη στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας μαζί με έναν φίλο της μετά από έλεγχο των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, στην κατοχή της 26χρονης βρέθηκε ποσότητα κάνναβης και στην κατοχή του φίλου της ένα στιλέτο, ένα φυσίγγιο και ποσότητα ουσιών. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.