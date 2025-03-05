Η ΓΣΕΕ αποφάσισε να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό της το X (πρώην twitter) καθώς όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, η αλλαγή ιδιοκτησίας έχει αυξήσει τη διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Το συνδικάτο αφού υπενθυμίζει ότι αρκετοί έχουν αποχωρήσει από την πλατφόρμα, όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΜΕ και κοινωνικοί φορείς, γνωστοποιεί την απόφασή του να αποχωρήσει.

Η ανακοίνωση της ΓΣΣΕ:

Η ΓΣΕΕ αποφάσισε να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό της στην πλατφόρμα X (πρώην twitter) που πρόσφατα πέρασε στην ιδιοκτησία του μεγιστάνα Elon Musk.

Η αλλαγή της πολιτικής της πλατφόρμας μετά την αλλαγή της ιδιοκτησίας έχει αυξήσει ανησυχητικά τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, ακροδεξιών θεωριών συνομωσίας και ρατσιστικών απόψεων και έχει συμβάλει στην ενίσχυση της τοξικότητας στις συνομιλίες των χρηστών. Η νέα αυτή κατάσταση έχει αναγκάσει πλήθος συνδικάτων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιστορικών ΜΜΕ και κοινωνικών φορέων σε παγκόσμιο επίπεδο να αποχωρήσουν από την πλατφόρμα.

Θεωρούμε ότι τα κοινωνικά δίκτυα είναι οξυγόνο για τη δημοκρατία και το δημόσιο διάλογο, αρκεί να τηρούνται κανόνες και να διασφαλίζονται στοιχειώδεις συνθήκες αμεροληψίας και αντικειμενικότητας. Η ΓΣΕΕ θεωρεί ότι δεν μπορεί πλέον να έχει παρουσία σε έναν τέτοιο τοξικό διαδικτυακό χώρο και θα εξετάσει εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας των απόψεών της στην κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

