Σύμη: Αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης, καθώς εντοπίστηκαν σώοι και οι οκτώ επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού που είχαν βρεθεί στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Οι δύο πρώτοι διασωθέντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, κατάφεραν να προσεγγίσουν μόνοι τους την περιοχή του Πανορμίτη, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ακόμη μία γυναίκα έφτασε κολυμπώντας στην ακτή, όπου στη συνέχεια εντοπίστηκε από αλιευτικό σκάφος.

Ακολούθησε ο εντοπισμός ακόμη τεσσάρων επιβαινόντων από πλήρωμα πλωτού του Λιμενικού λίγο μετά τη 01:20, με αποτέλεσμα ο αριθμός των διασωθέντων να ανέλθει στους επτά.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν με το πρώτο φως της ημέρας, καθώς οι δυνάμεις διάσωσης αναζητούσαν τον τελευταίο αγνοούμενο.

Με τη συνδρομή πλωτού του Λιμενικού Σώματος και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας, ο άνδρας εντοπίστηκε σώος, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την επιχείρηση διάσωσης.



Πηγή: skai.gr

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