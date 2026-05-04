Σύλληψη 50χρονου μασέρ για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας στη Ρόδο

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 4μμ του Σαββάτου, σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών - Σε βάρος του 50χρονου κινήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία

Στη δικαιοσύνη παραπέμπεται 50χρονος που απασχολούνταν ως μασέρ σε επιχείρηση της Ρόδου, καθώς καταγγέλθηκε από Γερμανίδα τουρίστρια για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές αρχές, η σύλληψη του 50χρονου, έγινε στις 4 το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, έπειτα από καταγγελία 27χρονης Γερμανίδας τουρίστριας. Σε βάρος του κινήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ρόδος σύλληψη σεξουαλική παρενόχληση
