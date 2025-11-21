Σύλληψη 48χρονου και δικογραφία σε βάρος 68 ατόμων για παράβαση της νομοθεσίας για τις συνδρομητικές υπηρεσίες και την πνευματική ιδιοκτησία.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας συνελήφθη την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, σε νησί των Κυκλάδων, 48χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των συνδρομητικών υπηρεσιών και την πνευματική ιδιοκτησία, κατ΄εξακολούθηση.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 68 ατόμων - τελικών χρηστών, για παράβαση της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία.

Προηγήθηκε σχετική καταγγελία, η οποία τέθηκε υπόψη της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής απ’ όπου παραγγέλθηκε η διενέργεια των απαραίτητων προανακριτικών και ειδικών ανακριτικών πράξεων με στόχο τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και τη βεβαίωση τέλεσης αδικημάτων.

Από την ενδελεχή έρευνα που πραγματοποιήθηκε, κατόπιν συνδυαστικής ανάλυσης των δεδομένων που συλλέχθηκαν, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος διέθετε προς πώληση παράνομο εξοπλισμό για τη θέαση συνδρομητικού και άλλου οπτικοακουστικού υλικού, έναντι αμοιβής.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, για τον συντονισμό και διαχείριση της παροχής παράνομων συνδρομητικών υπηρεσιών, είχε απευθείας πρόσβαση σε πλατφόρμα «panel» διαχείρισης παράνομων συνδρομών, παρέχοντας παράλληλα στους «πελάτες» του διά ζώσης ή εξ’ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη.

Για τις «υπηρεσίες» του, λάμβανε αντίστοιχα παράνομες συνδρομές, αξίας 50 ευρώ για 3 μήνες ή 100 ευρώ για 6 μήνες, ζημιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο εταιρείες παροχής συνδρομητικού περιεχομένου.

Από τις έρευνες που πραγματοποίησε κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στην οικία του κατηγορούμενου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· συσκευή IPTV, η οποία είχε τροποποιηθεί και τη στιγμή της έρευνας έδινε τη δυνατότητα παράνομης θέασης -μεταξύ άλλων- συνδρομητικών καναλιών δύο εταιρειών, χωρίς νόμιμη συνδρομή,

· φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

· mini disk,

· συσκευή κινητής τηλεφωνίας και

· το χρηματικό ποσό των 4.820 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία τακτικής διαδικασίας που σχηματίστηκε σε βάρος των τελικών χρηστών υποβλήθηκε αρμοδίως.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, προβλέπονται πλέον ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και σε βάρος των τελικών χρηστών-πελατών για τη χρήση παράνομου περιεχομένου που εμπίπτει στη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πηγή: skai.gr

