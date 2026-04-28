«Στο Χιλιοστό»: Ο Κ. Ζούλας παρουσίασε το νέο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ

Ο πρόεδρος του ΣΚΑΪ, Κωνσταντίνος Ζούλας, παρουσίασε το νέο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο Χιλιοστό», βασισμένο στο βιβλίο «Η Τελευταία Μπλόφα», τονίζοντας πως πρόκειται για μια δημοσιογραφική έρευνα γύρω από την κρίση του 2015 και την πορεία της χώρας στο χείλος της εξόδου από την ευρωζώνη.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Ζούλα:

Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι είναι μεγάλη η χαρά μας που σας υποδεχόμαστε σήμερα για να παρακολουθήσουμε μαζί το πρώτο επεισόδιο του τρίτου, φέτος, ντοκιμαντέρ που δημιούργησε ο ΣΚΑΙ με τίτλο «Στο Χιλιοστό» της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού.

Το ντοκιμαντέρ που θα αναπτυχθεί σε έξι επεισόδια, είναι εμπνευσμένο από το εξαιρετικό βιβλίο που έγραψαν από κοινού η Ελένη και η Βικτώρια «η Τελευταία μπλόφα» για τα γεγονότα που συνέβησαν στη χώρα μας το 2015 με αντίκτυπο σε όλη την Ευρώπη. Και θέλω πριν πω δυο λόγια για αυτό, να κάνω μια αναγκαία, νομίζω, επισήμανση.

Η ιδέα του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ γεννήθηκε το Σεπτέμβριο του 2024. Είχα τότε μόλις έρθει στο ΣΚΑΙ, η Ελένη δούλευε σε έναν άλλο ιδιωτικό σταθμό και σε μια σύντομη συζήτηση που είχαμε -μάλιστα είχαμε βρεθεί σε μια συναυλία- της πρότεινα όχι μόνον να επιστρέψει στο κανάλι από το οποίο ξεκίνησε τη διαδρομή της, αλλά να δημιουργηθεί ένα ντοκιμαντέρ με βάσει το βιβλίο που είχαν γράψει με τη Βικτώρια.

Κάνω αυτήν τη χρονική επισήμανση για να ξεκαθαρίσω εξ αρχής ότι το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ και η επικείμενη προβολή του δεν σχετίζεται καθοιονδήποτε τρόπο με τη σημερινή πολιτική συγκυρία και τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Άλλωστε αυτές ουδείς μπορούσε να τις προβλέψει, ούτε όταν γεννήθηκε η ιδέα, αλλά και ούτε όταν έγιναν τα δεκάδες γυρίσματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από τις αρχές του 2025.

Και έρχομαι τώρα στη δομή αυτού του ντοκιμαντέρ. Αν κάτι νομίζω το κάνει πραγματικά ξεχωριστό είναι ότι η Ελένη και η Βικτώρια δεν έμειναν στην οπτικοποίηση του βιβλίου τους. Ουσιαστικά έκαναν μια εντελώς νέα δημοσιογραφική έρευνα για το πως φτάσαμε στο δημοψήφισμα του 2015 και στην κόψη της εξόδου από την ευρωζώνη ξεκινώντας την αφήγηση του από την οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα μας αλλά και την αμηχανία με την οποία την αντιμετώπισαν τόσο τα ελληνικά κόμματα, όσο και οι ξένοι εταίροι μας, από στην αρχή της και μέχρι τα γεγονότα του 2015.

Είπα αφήγηση και μάλλον δεν είναι η σωστή λέξη, καθώς αν υπάρχει άλλη μια πρωτοτυπία στο εν λόγω ντοκιμαντέρ, είναι ότι οι η Ελένη και η Βικτώρια απολύτως συνειδητά δεν παρεμβαίνουν εξιστορώντας εκείνες τα γεγονότα. Και στα έξι επεισόδια αφήνουν τους πραγματικούς πρωταγωνιστές να τα διηγηθούν και τις λίγες φορές που ακούμε τις φωνές τους είναι για διευκρινιστικές δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Με άλλα λόγια είναι ίσως το πρώτο ανάλογο ντοκιμαντέρ που δεν έχει καμία προσωπική δημοσιογραφική παρέμβαση, δηλαδή voice over.

Θα ήθελα όμως να μείνω για λίγο σε αυτήν την αμηχανία του πολιτικού συστήματος αλλά και των ξένων εταίρων την οποία αναδεικνύει το ντοκιμαντέρ. Είναι εδώ μαζί μας και ο κ. Ντάισεμπλουμ τον οποίο εκ μέρους του ΣΚΑΙ τον ευχαριστώ πολύ για την παρουσία του καθώς άθελά του έγινε εκ των πρωταγωνιστών του ντοκιμαντέρ. Αυτό που θα ήθελα να πω και είμαι σίγουρος ότι και εκείνος το αναγνωρίζει πλέον, είναι ότι ιδιαίτερα στην αρχή της κρίσης, η χώρα μας αντιμετωπίστηκε από τους ξένους εταίρους μας ως ένα παράδοξο και προβληματικό υβρίδιο το οποίο για να γίνει καλά έπρεπε να εφαρμοστούν άμεσες και ακραίες αποφάσεις πολλές από τις οποίες απεδείχθησαν όχι μόνον προβληματικές, αλλά και ατελέσφορες.

Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα που ήταν και η αφορμή της πρώτης γνωριμίας μας με τον νέο CEO του ΣΚΑΙ Γρηγόρη Δημητριάδη. Το 2013 δηλαδή καταμεσής της κρίσης του ανατέθηκε από την τότε κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη του ΟΑΣΑ δηλαδή όλων των συγκοινωνιακών μέσων της πρωτεύουσας. Η πρόταση-εντολή που υπήρχε από την τότε τρόικα είναι να διώξει άμεσα 800 εργαζομένους και να αυξήσει ταυτόχρονα και δραστικά το εισιτήριο στο μετρό τα λεωφορεία, τα τρόλει, το τραμ, και πάει λέγοντας. Ο κ. Δημητριάδης μέσα σε λίγες εβδομάδες διερευνώντας τι πραγματικά συνέβαινε στον οργανισμό διαπίστωσε ότι το πρόβλημα δεν ήταν το πλεονάζον προσωπικό, αλλά η εντελώς λάθος κατανομή του, όπως και το γεγονός ότι υπήρχε τεράστιο πρόβλημα με την εισιτηριοδιαφυγή, καθώς εξαιτίας απουσίας ελέγχων ελάχιστοι επιβάτες πλήρωναν για τις καθημερινές τους μετακινήσεις. Και τι έκανε. Αντιπρότεινε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του ΟΑΣΑ που αιφνιδίασε πλήρως την Τρόικα, καθώς μέχρι τότε η δική τους πρόταση αντιμετωπιζόταν ως μονόδρομος. Eισηγήθηκε και καθιέρωσε για πρώτη φορά τη λεγόμενη ενιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών σε όλα τα μέσα συγκοινωνίας και αύξησε τους ελέγχους. Και ω του θαύματος μέσα σε λίγους μήνες ο Οργανισμός άρχισε να αυξάνει δραστικά τα έσοδα του και να εξυγιαίνεται χωρίς να χρειαστούν ούτε απολύσεις ούτε αύξηση στα εισιτήρια. Το θυμήθηκα πρόσφατα και το έλεγα στον κ. Δημητριάδη ως ένα παράδειγμα που αναδείξαμε τότε όλοι οι δημοσιογράφοι που καλύπταμε την κρίση καθώς επιβεβαίωνε ότι ένα από τα προβλήματα που παρέτεινε την κρίση στην χώρας ήταν η απουσία ενός συγκροτημένου εναλλακτικού σχεδίου από το εγχώριο πολιτικό προσωπικό έναντι των αυτοματοποιημένων λύσεων των ξένων εταίρων μας.

Με αποκορύφωμα - και επιτρέψτε μου ένα πιο προσωπικό σχόλιο - την κυβέρνηση που ανέλαβε τις τύχες της χώρας το 2015. Ένα ερώτημα που ευλόγως διερευνά το νέο ντοκυμαντέρ του ΣΚΑΙ είναι το αν υπήρχε τότε ένα ενιαίο και συγκροτημένο σχέδιο για το τι ακριβώς επιδίωκε από την Ευρώπη η τότε κυβέρνηση και το υπουργικό συμβούλιο που ορκίστηκε στις αρχές του 2015. Νομίζω η απάντηση είναι αυταπόδεικτη καθώς δόθηκε στην πορεία των αμέσως επόμενων ετών.

Θα σας το θέσω με ένα απλό ερώτημα. Πόσα κόμματα έχουν προκύψει από εκείνο το πρώτο υπουργικό συμβούλιο του 2015; Και δεν μιλώ για τους ΑΝΕΛ αλλά μόνο για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που μετείχαν σε εκείνη την κυβέρνηση. Δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε τέσσερα. Από εκείνη την θεωρητικά ενιαία κυβέρνηση γεννήθηκαν επτά διαφορετικά κόμματα τα οποία μάλιστα σχεδόν στο σύνολο τους διεκδικούν μέχρι σήμερα την ψήφο μας, προφανώς γιατί οι επικεφαλής τους κρίνουν ότι έχουν μεταξύ τους αγεφύρωτες διαφορές. Μιλώ για το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, την τότε Λαϊκή Ενότητα, τη Νέα Αριστερά, το Μέρα 25, την Πλεύση Ελευθερίας, το Κίνημα Δημοκρατίας, και το νέο κόμμα που έχει ήδη προαναγγείλει ο τότε πρωθυπουργός. Νομίζω από μόνο του το γεγονός ότι ο τότε Συριζα διεκδικεί ξανά την ψήφο μας μέσα από 7 διαφορετικά κόμματα καταδεικνύει ότι πριν από 11 χρόνια η χώρα σώθηκε σαν από θαύμα. Εξ ού και νομίζω ότι ο τίτλος στο Χιλιοστό είναι ο πιο εύστοχος που θα μπορούσε να βρεθεί.

Θέλω κλείνοντας να ευχαριστήσω πολύ την Ρέα Αποστολίδη και τον Γιούρι Αβέρωφ οι οποίοι με τεράστια πείρα τους στην εταιρία ΑΝΕΜΟΝ ανέλαβαν την εκτέλεση της παραγωγής αλλά και το Στέφανο Μπερτάκη για την επιμέλεια της σκηνοθεσίας.

Θέλω τέλος εκ μέρους όλων των δημοσιογράφων του ΣΚΑΙ να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ιδιοκτήτη του Ομίλου μας Γιάννη Αλαφούζο, όχι μόνο γιατί αγκάλιασε αμέσως την ιδέα υλοποίησης του εν λόγω ντοκιμαντέρ, αλλά και γιατί διαχρονικά στηρίζει την δημοσιογραφική έρευνα και την τυπολογία των ιδιοπαραγώμενων ντοκυμαντέρ την οποία δυστυχώς έχουν σχεδόν εγκαταλείψει τα άλλα ιδιωτικά κανάλια.

Όπως είπα και στον πρόλογο αυτό είναι το τρίτο ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει ο ΣΚΑΙ φέτος μετά την εξαιρετική καταγραφή της ιστορίας της 17 Νοέμβρη που ήταν μια ιδέα που υλοποίησε όπως μόνος εκείνος θα μπορούσε ο Αλέξης Παπαχελάς, αλλά και την καταγραφή της δισκογραφίας και τελικά της ίδιας της ζωής του Διονύση Σαββόπουλου με τη μοναδική υπογραφή του Παύλου Τσίμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.