Στη Μύκονο έπιασαν δυο καλαμάρια γίγαντες, και... ζεσταίνουν τους φούρνους - Δείτε βίντεο

Μήκους ενός μέτρου το καθένα, κατέληξαν σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής όπου σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του θα γίνουν είτε καρπάτσιο είτε γεμιστά

Καλαμάρι

Δύο μεγάλα καλαμάρια, βάρους 17 κιλών το καθένα, έκαναν την εμφάνισή τους στον κόλπο του Ορνού της Μυκόνου. Μάλιστα, ένας κάτοικος του νησιού δεν δίστασε να βούτήξει στην θάλασσα και να τα πιάσει με τα χέρια σύμφωνα με το mykonoslive.tv.

Τα δύο γιγάντια μαλάκια, μήκους ενός μέτρου το καθένα, κατέληξαν στο γνωστό εστιατόριο της περιοχής Apaggio όπου σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του, Λευτέρη Σικινιώτη, θα γίνουν είτε καρπάτσιο είτε γεμιστά με το γέμισμά του να απαιτεί 7 κιλά φέτα και 20 κιλά σπανάκι! 
 

Πηγή: mykonoslive.tv

