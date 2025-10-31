Σοκ προκαλεί η υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ενός 16χρονου κοριτσιού από συνταξιούχο εκπαιδευτικό στο Λαύριο. Ο 72χρονος άνδρας συνελήφθη σήμερα Παρασκευή από την ΕΛΑΣ που ερευνά εάν υπάρχουν και άλλα ανήλικα θύματα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η 17χρονη σήμερα μαθήτρια είχε γνωριστεί τον Νοέμβριο του 2024 με τον 72χρονο ο οποίος είναι παράγοντας και προπονητής σε Ερασιτεχνική Ομάδα βόλεϊ του Λαυρίου. Τον περασμένο Μαΐο η ανήλικη επικοινώνησε με το Χαμόγελο του Παιδιού λέγοντας ότι σκεφτόταν να αυτοκτονήσει. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του.



Το κορίτσι αποκάλυψε στους ψυχολόγους της ΕΛΑΣ ο συνταξιούχος αρχικά επικοινωνούσε μαζί της με φόντο τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις, αλλά γρήγορα ξεκίνησε ο εφιάλτης της σεξουαλικής παρενόχλησης. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, και ισχυρίζεται ότι απλώς συμβούλευε την ανήλικη για θέματα που έχουν σχέση με το βόλεϊ.



Η αποκάλυψη της σύλληψης προκάλεσε σοκ στην κοινωνία του Λαυρίου.

«Είναι προπονητής στο βόλεϊ τον ξέρουμε πολλά χρόνια τώρα... Τον είχα δάσκαλο πριν πολλά χρόνια στο γυμνάσιο, πέφτω από τα σύννεφα, δεν ήξερα ότι μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Τον έβλεπα στον δρόμο ήταν καλοσυνάτος, ευγενικός» δήλωσε ενδεικτικά στον ΣΚΑΪ ένας νεαρός.



Η ΕΛΑΣ εξετάζει τώρα αν υπήρχαν και άλλα ανήλικα κορίτσια τα οποία είχαν πέσει θύματα παρενόχλησης από τον 72χρονο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.