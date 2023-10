Σοβαρό τροχαίο στην Κηφισίας στο ρεύμα καθόδου στο ύψος του Ψυχικού - Μεγάλες καθυστερήσεις στο σημείο Ελλάδα 16:22, 02.10.2023 linkedin

Το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το Μαρούσι.