Σέρρες: Προσωρινά κρατούμενος ο 16χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 16χρονος που κατηγορείται για τον φονικό ξυλοδαρμό εις βάρος του 17χρονου, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, στην πόλη των Σερρών.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος, που διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αποφασίστηκε να του επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής κράτησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

