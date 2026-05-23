Σεισμός αναστάτωσε τη Λακωνία

Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή της Βάθειας Λακωνίας.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 13:52 και είχε επίκεντρο 58 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βάθειας Λακωνίας.
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 12,7 χιλιόμετρα.
Πηγή: skai.gr
