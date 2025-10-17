Μετά τον πρώτο επιτυχημένο κύκλο του προγράμματος «Eυαισθητοποίηση εργαζομένων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε θέματα διαφορετικότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων στο χώρο εργασίας», η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα είναι ξανά διαθέσιμη από σήμερα 17 Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα επαναλειτουργεί ανταποκρινόμενο στο έντονο ενδιαφέρον των εργαζομένων και δίνεται η ευκαιρία σε κάθε εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα να συμμετάσχει ενεργά στη δημιουργία πιο δίκαιων και συμπεριληπτικών χώρων εργασίας.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά στην επιμόρφωση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα μέσω ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, διάρκειας 3 ωρών. Η θεματολογία ευαισθητοποιεί τους εργαζόμενους σε καθημερινά εργασιακά ζητήματα διαφορετικότητας, εστιάζοντας στις διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής/εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, σωματικών χαρακτηριστικών και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν στελέχη και εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, που διαθέτουν ενεργό ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και εγγραφή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως ενεργοί εργαζόμενοι κατά τον χρόνο της αίτησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης. Σημειώνεται πως στον δεύτερο κύκλο λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας δεν προβλέπεται αποζημίωση για τη συμμετοχή ή την πιστοποίηση.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας inclusion.apps.gov.gr, με χρήση των κωδικών TaxisNet.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.