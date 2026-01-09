Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σύγκρουση δύο ΙΧ σε διασταύρωση κοντά στις γραμμές του τραμ στη Νέα Σμύρνη - Δύο τραυματίες (Φωτογραφίες)

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο ατόμων από το ένα αυτοκίνητο - Η σύγκρουση έγινε στη διαταύρωση των οδών Ελ. Βενιζέλου και Μηδείας Μυκάλης

UPDATE: 05:37
Τροχαίο

Ολοκληρώθηκε γύρω στις 05:00 το πρωί της Παρασκευής η επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από τη σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στη διαταύρωση των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Μηδείας Μυκάλης κοντά στις γραμμές του τραμ στη Νέα Σμύρνη.

Τροχαίο τραμ

Το ένα εκ των δύο αυτοκινήτων, μετά τη σύγκρουση, η οποία σημειώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρις στιγμής συνθήκες, έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε κολώνα του τραμ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο ατόμων.

Στο σημείο βρίσκονται πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις.

Τροχαίο τραμ

Τροχαίο τραμ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο απεγκλωβισμός τραμ Νέα Σμύρνη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark