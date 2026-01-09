Ολοκληρώθηκε γύρω στις 05:00 το πρωί της Παρασκευής η επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από τη σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στη διαταύρωση των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Μηδείας Μυκάλης κοντά στις γραμμές του τραμ στη Νέα Σμύρνη.

Το ένα εκ των δύο αυτοκινήτων, μετά τη σύγκρουση, η οποία σημειώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρις στιγμής συνθήκες, έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε κολώνα του τραμ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο ατόμων.

Στο σημείο βρίσκονται πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

