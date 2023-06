Σαν σήμερα 25 Ιουνίου: Καταργείται το κούρεμα με την «ψιλή» στο στρατό - Η ιστορική νίκη της Ελλάδας στο Euro 2004

Δείτε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, στην Ελλάδα και στον κόσμο

Γεγονότα

1678: Η ενετή μαθηματικός, Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα.

1925: Ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος διαλύει το κοινοβούλιο και κηρύσσει τη βραχύβια δικτατορία του.

1936: Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της, με αντίπαλο την Τουρκία. Θα ηττηθεί με 49-12.

1940: Β' παγκόσμιος Πόλεμος: Ο Αδόλφος Χίτλερ ξεναγείται στο Παρίσι.

1941: Β' παγκόσμιος Πόλεμος: Η ιταλική σημαία υψώνεται στην Ακρόπολη, δίπλα στη γερμανική και την ελληνική. Οι Ιταλοί καταθέτουν στεφάνια στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

1942: Β' παγκόσμιος Πόλεμος: Ο υποστράτηγος Ντουάιτ Αϊζενχάουερ αναλαμβάνει τη διοίκηση των δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη, με βάση το Λονδίνο.

1949: Ιδρύεται ο νομός και η μητρόπολη Πειραιώς και νήσων.

1950: Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επιπλήττει τη Βόρεια Κορέα και ζητά την κατάπαυση του πυρός στις περιοχές που βρίσκονται νότια του 38ου παραλλήλου.

1951: Το CBS κάνει την πρώτη του έγχρωμη τηλεοπτική μετάδοση.

1967: Ακούγεται για πρώτη φορά η μεγάλη επιτυχία των Beatles «All You Need Is Love», στα εγκαίνια του δορυφορικού προγράμματος του BBC.

1975: Η Μοζαμβίκη κερδίζει την ανεξαρτησία της, μετά από 470 χρόνια πορτογαλικής κυριαρχίας. Ο μαρξιστής Σαμόρα Μασέλ αναλαμβάνει την εξουσία.

1982: Καταργείται το κούρεμα με την ψιλή στον ελληνικό στρατό. Επιτρέπεται πλέον στους νεοσύλλεκτους να έχουν μαλλιά μέχρι 4 πόντους (4 εκ.).

1991: Η Γιουγκοσλαβία διασπάται. Σλοβενία και Κροατία κηρύσσουν την ανεξαρτησία τους.

1993: Η Κιμ Κάμπελ γίνεται η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός του Καναδά.

2004:Euro 2004: Η Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου πραγματοποιώντας μεγάλη εμφάνιση κόντρα στους μέχρι τότε Πρωταθλητές Ευρώπης Γάλλους, πετυχαίνει ιστορική νίκη με 1-0 με γκολ του Άγγελου Χαριστέα. Η Ελλάδα είναι στους "4" της Ευρώπης.

Γεννήσεις

Σαν σήμερα το 1852 γεννήθηκε ο διάσημος Καταλανός αρχιτέκτονας, Αντόνιο Γκαουντί, ο οποίος στόλισε με τις δημιουργίες του τη Βαρκελώνη, το 1903 ο άγγλος συγγραφέας, Τζορτζ Όργουελ, («Η φάρμα των ζώων», «1984») και το 1963 ο βρετανός ποπ τραγουδιστής, κυπριακής καταγωγής, Τζορτζ Μάικλ, κατά κόσμο Γιώργος Κυριάκος Παναγιώτου.

Θάνατοι

Σαν σήμερα, το 1822 πέθανε ο γερμανός παραμυθάς, Ε.Τ.Α. Χόφμαν («Καρυοθραύστης»), το 1984 ο γάλλος φιλόσοφος, Μισέλ Φουκό, το 1997 ο γάλλος ωκεανογράφος και εξερευνητής Ζακ-Υβ Κουστώ και το 2009 ο αμερικανός τραγουδιστής, Μάικλ Τζάκσον.

