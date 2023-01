Qatargate: Αύριο η απόφαση για την αποφυλάκιση ή όχι της Εύας Καϊλή - Τι θα υποστηρίξει

Νεα δεδομένα στο σκάνδαλο Qatargate δημιουργεί η απόφαση του φερομένου ως εγκεφάλου, Αντόνιο Παντσέρι, να συνεργαστεί με τις βελγικές Αρχές δίνοντας αναλυτικά ονόματα και διευθύνσεις όλων των εμπλεκόμενων, με αντάλλαγμα ευνοικότερη ποινική μεταχείριση. Κι ενώ ο πρώην ευρωβουλευτής φέρεται ήδη να έχει ομολογήσει τον χρηματισμό του Βέλγου ευρωβουλευτή Ταραμπέλα με 140.000 ευρώ, ο κύκλος των εμπλεκόμενων διευρύνεται αφού στο Μιλάνο συνελήφθη σήμερα και η λογιστρια του Παντσέρι που φέρεται να συμμετείχε στο ξέπλυμα υψηλών χρηματικών ποσών.

Την ίδια ώρα αύριο είναι η μεγάλη μέρα για την Εύα Καϊλή καθώς θα βρεθεί ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου το οποίο θα αποφανθεί αν η Εύα Καϊλή θα αφεθεί προσωρινά ελεύθερη με περιοριστικούς όρους ή θα παραμείνει προφυλακισμένη.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και πληροφορίες από τους δικηγόρους της Εύας Καϊλή θα παραμείνει στην ίδια υπερασπιστική γραμμή. Δηλαδή αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε τίποτα για την βαλίτσα και τα χρήματα και ότι δεν έχει καμία σχέση με το κύκλωμα διαφθοράς. Μένει πλέον να φανεί αν η εισαγγελία θα επηρεαστεί με την συνεργασία του Παντσέρι με τις βελγικές Αρχές και τι έχει ήδη πει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ήδη το «κλίμα» είναι αρνητικό για την ίδια. Πάντως και οι δύο δικηγόροι της θα είναι αύριο μαζί της στην δικαστική αίθουσα.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπληρώνει 40 ημέρες στις φυλακές του Χάρεν και την έχει επισκεφθεί ο πατέρας και το παιδί της.

Με το μνημόνιο συνεργασίας με την εισαγγελία του Βελγίου που υπέγραψε ο φερόμενος εγκέφαλος του Qatargate, ο Αντόνιο Παντσέρι δεσμεύεται να καταθέσει όλα όσα ξέρει για το δίκτυο δωροληψίας που είχε στηθεί στους κόλπους του Ευρωκοινοβουλίου

«Ο κ. Παντσέρι εμπλέκεται, δεν το αρνείται. Ο άνθρωπος αυτός έχει καταστραφεί. Πρέπει να ομολογήσει όλα όσα ξέρει και για όσους εμπλέκονται, την οργάνωση που δημιουργήθηκε και το οικονομικό δίκτυο που είχε αναπτυχθεί», δήλωσε ο δικηγόρος του.

«Eδινα τα χρήματα στον Ταραμπέλα σε διαφορετικά σημεία. Τα χρήματα ήταν σε χάρτινες σακούλες. Όλα ξεκίνησαν πριν από δύο χρόνια. Η επαφή γινόταν κυρίως από μένα και ορισμένες φορές από τον Τζόρτζι. Κάθε φορά του δίναμε 20.000 ευρώ», ανέφερε ο ο κ. Παντσέρι.

Ο Βέλγος δικηγόρος του Αντόνιο Παντσέρι, Μαρκ Ουτεντάλ, με δηλώσεις του στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, αναφέρθηκε στην απόφαση του πελάτη του να υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με τους εισαγγελείς των Βρυξελλών.

"Ο Αντόνιο Παντσέρι είναι έτοιμος να πει όλη την αλήθεια και να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα των ερευνών. Υπέγραψε τη συμφωνία συνεργασίας με τη Βελγική Ομοσπονδιακή Εισαγγελία σε κατάσταση πραγματικού ψυχολογικού σοκ", δήλωσε ο δικηγόρος του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή.

"Είναι στη διάθεση των ανακριτών όλη την ημέρα και τη νύχτα για να απαντήσει στις ερωτήσεις τους. Ελπίζει να μην τύχει τίποτα το οδυνηρό στη σύζυγό του και στην κόρη του", είπε ο Ουτεντάλ.

Πρόσθεσε, τέλος, ότι "οι επόμενες ανακρίσεις του Παντσέρι αναμένεται να γίνουν τις επόμενες ημέρες, με μυστικές συναντήσεις" και ότι "πέρα από το ότι η ποινή του θα μειωθεί στον ένα χρόνο φυλάκισης, πέτυχε αυτό που ήθελε, να μην αποκρύψει τίποτα από όλο αυτόν το φάκελλο".

Η Monica Rosanna Bellini η λογίστρια του Παντζέρι συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης και οδηγήθηκε στις φυλακές Salvatore του Μιλάνο. Θεωρείται ότι ήταν μέλος του δικτύου που ξέπλενε χρήματα που ερχόνταν από Μαρόκο και Κατάρ εδώ και μέρες η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας πραγματοποίησε έρευνα στα γραφεία της και αναμένεται να αποφασιστεί αν γίνει δεκτό το αίτημα των βελγικών αρχών για έκδοση της στις Βρυξέλλες. Η ίδια κατηγορείται για εγκληματική δράση διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, μια από τις εταιρίες που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό, είναι η Equality Consultancy srl, η οποία ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2018, με κύριους μετόχους τον αδελφό και τον πατέρα του Φραντσέσκο Τζόρτζι. Πρόκειται για μια εταιρία που ως κύριο αντικείμενό της, βάσει του καταστατικού της, είχε την ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα σε ΜΚΟ, επιχειρήσεις και «συνομιλητές σε τρίτες χώρες». Κατά την ίδια περίοδο φέρεται να δημιουργήθηκε, πάντα από την Μπελίνι και την οικογένεια Τζόρτζι, μια ακόμη εταιρία με παρόμοιους στόχους στην Εσθονία.

Τα όσα καταθέτει ο Παντσέρι ενώπιον του Βέλγου εισαγγελέα Μισέλ Κλεζ αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο και στη απόφαση του προδικαστικού συμβουλίου το οποίο αύριο θα αποφανθεί αν η Εύα Καϊλή θα αφεθεί προσωρινά ελεύθερη με περιοριστικούς όρους ή θα παραμείνει προφυλακισμένη.

Ο Marc Angel είναι ο νέος αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, αντικαταστάτης δηλαδή της Εύας Καϊλή, μετά την καθαίρεση της. Έμπειρος πολιτικός, 59 ετών, από το Λουξεμβούργο εξελέγη σήμερα με 307 ψήφους επί συνόλου 645 ψηφισάντων ευρωβουλευτών και 55 απόχες.

Είχε πρωτοεκλεγεί στο Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου το 2004, πιστός στις παραδοσιακές αξίες της σοσιαλδημοκρατίας, με σπουδές τουριστικής οικονομίας στη Βιέννη, αλλά με παρουσία μόλις τεσσάρων ετών στο ευρωκοινοβούλιο και χωρίς ηχηρές διασυνδέσεις στις Βρυξέλλες: Θα έλεγε κανείς ότι ο νέος αντιπρόεδρος Μαρκ Ανγκέλ εμφανίζει ένα διαμετρικά αντίθετο προφίλ από εκείνο της Εύας Καϊλή.



Στην ψηφοφορία που έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, ο Ανγκέλ εξελέγη στον δεύτερο γύρο, με 307 ψήφους επί συνόλου 645 ψηφισάντων ευρωβουλευτών και 55 αποχές. Είχε μόνο δύο αντιπάλους: την Γαλλίδα Γκβεντολίν Ντελμπός-Κόρφιλντ από τους Ευρωπαίους Πράσινους και την Ιταλίδα Αναλίζα Ταρντίνο από την εθνολαϊκιστική ομάδα «Ταυτότητα και Δημοκρατία».

