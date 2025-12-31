Ρεβεγιόν στα μπλόκα οι αγρότες - Στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα οι αποφάσεις

Αλλαγή του χρόνου δίπλα στα τρακτέρ τους στις Εθνικές Οδούς αναμένεται να κάνουν οι αγρότες, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους διαβεβαιωνοντας παντως ότι δεν θα υπάρξει κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων.

Σημειώνεται οτι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να αποφασίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε πανελλαδική σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Μαλγάρων.

Ειδικότερα, για το σχέδιο της ΕΛΑΣ για την έξοδο των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς μίλησε το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέροντας πως το πρωί δεν καταγράφεται μεγάλη κίνηση και πως οι εικόνες δεν είναι αντίστοιχες με αυτές που επικράτησαν στους δρόμους παραμονή των Χριστουγέννων, λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Αναλυτικά, η κ. Δημογλίδου ανέφερε: «Eίναι πολύ καλύτερα τα πράγματα σήμερα από την παραμονή των Χριστουγέννων και τις εικόνες που είδαμε τότε, με τον κόσμο να ταλαιπωρείται. Βέβαια, έχουμε πολύ μικρή έξοδο. Αυτό που παρατηρούμε είναι πως η μεγάλη έξοδος πραγματοποιήθηκε μέχρι και την παραμονή των Χριστουγέννων».

Συνέχισε λέγοντας: «Αναμένουμε να κορυφωθεί η έξοδος της Πρωτοχρονιάς από το Λεκανοπέδιο μετά το μεσημέρι, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Χρησιμοποιούμε κανονικά το εθνικό δίκτυο στο ρεύμα από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς, υπάρχει ακόμα ένα σημείο που παραμένει κλειστό, από τον κόμβο του Μαρτίνου μέχρι και τον κόμβο του Κάστρου στην κάθοδο, από το ρεύμα Λαμία προς Αττική. Εκεί εντοπίστηκαν και τα περισσότερα προβλήματα τις προηγούμενες ημέρες. Η κίνηση γίνεται από παρακαμπτήριες και είναι το μοναδικό σημείο, για αυτό προχωρήσαμε σε ανακοίνωση δίνοντας ακόμα δύο εναλλακτικές διαδρομές».

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ τόνισε πως «οι πολίτες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί γιατί όλο αυτό θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με την κακοκαιρία που μπορεί να επικρατεί τις επόμενες ημέρες, όπως και σήμερα, σε διάφορα σημεία, όχι μόνο στη Βοιωτία αλλά και την υπόλοιπη χώρα. Οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί, να ενημερώνονται από την ΕΛΑΣ για το ποιες είναι οι εναλλακτικές».

Για την επιστροφή των εκδρομέων η κ. Δημογλίδου ανέφερε πως «προτροπή της ΕΛΑΣ είναι να πραγματοποιείται τμηματικά από Κυριακή μέχρι Δευτέρα. Να μην επιστρέψουν μαζικά. Γιατί δεν μπορεί να γίνει από μια και δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο εθνικό δίκτυο, θα υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία. Ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει λογική και θα είμαστε σε συνεννόηση με τους αγρότες των μπλόκων, όπως έχει γίνει και σήμερα και έχουμε μια πολύ καλή ροή στην εθνική».

Για άλλες τυχόν ενέργειες που μπορεί να λάβει η ΕΛΑΣ, απάντησε πως «στα σημεία που οι αγρότες έχουν επιτρέψει την κίνηση των συμπολιτών μας, είτε από μιάμιση είτε από 2 λωρίδες κυκλοφορίας, έχουν απομακρυνθεί τα τρακτέρ, ανάλογα το σημείο. Δεν έχουμε τις εικόνες που είχαμε την παραμονή των Χριστουγέννων που μέχρι την τελευταία στιγμή αστυνομικοί αναζητούσαν 10-15 οδηγούς και ιδιοκτήτες τρακτέρ για να απομακρύνουν τα οχήματα».

Δυτική Θεσσαλία, Ε65, διόδια του Λόγγου

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία, στον Ε65 της Καρδίτσας και στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65 των Τρικάλων, όπου πραγματοποιούνται καθημερινές συνελεύσεις για ενημέρωση της πορείας των κινητοποιήσεων και τον σχεδιασμό διαφόρων δράσεων και παρεμβάσεων στις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, στον χώρο των μπλόκων, γίνονται επισκέψεις από φορείς, συλλόγους και σωματεία για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των αγροτών, ενώ οι αγρότες και των δύο μπλόκων τονίζουν πως θα κάνουν Πρωτοχρονιά σε αυτά.

Παραμένει η κυκλοφοριακή ρύθμιση στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας

Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πραγματοποιεί η Τροχαία στο μπλόκο των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας, καθώς, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, δεν έχει αλλάξει κάτι στην κατάσταση στο σημείο, όπου οι αγρότες έχουν αφήσει μια λωρίδα κυκλοφορίας ελεύθερη, κάτι που δεν ικανοποιεί τις αρμόδιες υπηρεσίες, για λόγους ασφαλείας.

Επομένως, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, σχετικά με τον χάρτη των μπλόκων σε όλη την Ελλάδα και τις παρεμβάσεις της Τροχαίας, εξακολουθεί να γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας στην εθνική οδό Αθήνας- Θεσσαλονίκης στον κόμβο Μαρτίνου, στο ρεύμα προς Αθήνα, με είσοδο και πάλι στον αυτοκινητόδρομο μετά από 8 χιλιόμετρα στον κόμβο Κάστρου.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ διεξάγεται ως εξής: στο μεν ρεύμα προς Αθήνα, πραγματοποιείται εκτροπή, από την 125,770η χιλιομετρική θέση (Α/Κ Μαρτίνου) έως 114,815η (Α/Κ Κάστρου), μέσω του παραδρόμου του αυτοκινητοδρόμου, στο δε ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, πραγματοποιείται από μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, παραμένει η πρόταση προς τους/τις οδηγούς για δύο εναλλακτικές διαδρομές προς Αθήνα, εφόσον είναι πολύ αυξημένη η κίνηση, ως εξής:

1) Έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Ημικόμβο (Η/Κ) Ανθήλης και κινούμενοι μέσω Μπράλου, Αμφίκλειας, Κάτω Τιθορέας, Ορχομενού να εισέρχονται στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Κάστρου.

2) Έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Αταλάντης και κινούμενοι μέσω Αταλάντης και Ορχομενού, να εισέλθουν στον Α/Κ Κάστρου.

Το επιτελείο της ΕΛΑΣ, όπως ανέφεραν στελέχη της, βρίσκεται σε αναμονή της πανελλαδικής σύσκεψης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 12.00 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα, όπου θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους.

Όπως είπαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αρμόδιοι αξιωματικοί, η συγκεκριμένη μέρα έχει κομβική σημασία για το τι θα γίνει στο οδικό δίκτυο, καθώς αναμένεται ότι η Κυριακή, η Δευτέρα και η Τρίτη είναι οι κρίσιμες μέρες για την επιστροφή των εκδρομέων των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και η κίνηση αναμένεται ότι θα είναι πολύ μεγάλη.

Οι αξιωματικοί της Τροχαίας, προκειμένου να μην επικρατήσει κυκλοφοριακό χάος και η μετακίνηση των πολιτών να γίνει με ασφάλεια, έχουν ζητήσει να είναι ελεύθερες απαραιτήτως δύο λωρίδες κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο και κατά προτίμηση και μία βοηθητική, κάτι όμως που πιθανόν θα είναι γνωστό μετά την πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα.

Σε κάθε περίπτωση η Τροχαία αναφέρει ότι η επιστροφή των εκδρομέων σταδιακά θα είναι προτιμότερη, τόσο για την διευκόλυνση τους, όσο και για την ασφάλειά τους.

Υπενθυμίζει επίσης ότι οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται πριν ξεκινήσουν για την κατάσταση στο εθνικό δίκτυο και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που τυχόν εφαρμόζονται στα σημεία της επικράτειας όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αγροτικές κινητοποιήσεις. Αναλυτικά τα σημεία είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/ ).

Μακεδονία

Σε προσωρινή παύση ενόψει της Πρωτοχρονιάς τίθενται για τις επόμενες λίγες ημέρες τα αγροτικά μπλόκα στη Μακεδονία, προς διευκόλυνση των εκδρομέων, αλλά και εν αναμονή των αποφάσεων που θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα στις 4 Ιανουαρίου, στα Μάλγαρα, για τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους.

Τελωνείο των Ευζώνων, Προμαχώνα

Στο πλαίσιο αυτό, ανοιχτό για όλα τα οχήματα θα είναι από σήμερα έως και τις 2 Ιανουαρίου το τελωνείο των Ευζώνων, ενώ το ίδιο ισχύει τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά και για εκείνο του Προμαχώνα.

Εξοχή Δράμας, Τελωνείο της Νίκης

Κανονικά διέρχονται όλα τα οχήματα από τον σταθμό διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι προσανατολίζονται σε εκ νέου αποκλεισμό της κίνησης των βαρέων οχημάτων από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου. Και στο τελωνείο της Νίκης, η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται χωρίς αποκλεισμούς σήμερα, αύριο και μεθαύριο.

Μάλγαρα, Χαλκηδόνα

Αντίστοιχα, τόσο στα διόδια των Μαλγάρων, όσο και στον κόμβο της Χαλκηδόνας, η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται ανεμπόδιστα τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά, ώστε όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα στις μετακινήσεις τους.

Πηγή: skai.gr

