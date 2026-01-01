Πρωτοχρονιά στα «λευκά» στη Λήμνο: Εντυπωσιακές εικόνες από τη χιονισμένη Μύρινα - Δείτε βίντεο

Η Λήμνος μπήκε στο 2026 με τσουχτερό κρύο και χιονοπτώσεις, με το νησί να ντύνεται στα λευκά.

Εντυπωσιακές εικόνες από τη χιονισμένη Μύρινα, την ώρα που έδυε ο ήλιος την πρώτη ημέρα του χρόνου, καταγράφονται σε βίντεο που δημοσίευσε το limnoslive.gr.

Δείτε το βίντεο:

Το χιόνι κάλυψε στέγες, δρόμους και παραθαλάσσιες γειτονιές, δημιουργώντας εικόνες που δεν είναι συχνές για τη Λήμνο και προκάλεσαν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.

Πηγή: skai.gr

