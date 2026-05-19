Απόψε στις 00.00, η κάμερα του Prime Time, ο Γιάννης Σουλιώτης και η Έλλη Κασόλη, ρίχνουν φως στον αθέατο κόσμο της κατασκοπείας και των υβριδικών επιχειρήσεων. Χαρτογραφούν τα πιο πρόσφατα περιστατικά σαμποτάζ και ασύμμετρων επιθέσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη, μιλούν με αυτούς που κινούνται στις σκιές και καταγράφουν συγκλονιστικές μαρτυρίες από εκείνους που γνώρισαν το σκοτεινό πρόσωπο των μυστικών υπηρεσιών.

Δείτε το trailer:

Σε απόρρητες τοποθεσίες στην Ευρώπη, συναντούν τον Βρετανό επενδυτή, Σερ Μπιλ Μπρόουντερ, αλλά και τον Ουκρανό θεατρικό σκηνοθέτη, Γεβγέν Λάβρεντσουκ, που βρέθηκαν στο στόχαστρο του Κρεμλίνου, πληρώνοντας το τίμημα της αντιπαράθεσης με το καθεστώς Πούτιν. Παρακολουθούν την πορεία ως τον θάνατο -μέσα στις ρωσικές φυλακές- του δικηγόρου Σεργκέι Μαγκνίτσκι, που μαζί με τον Μπρόουντερ είχαν ξεκινήσει μια εκστρατεία κατά της διαφθοράς με επίκεντρο τη Μόσχα.

Στην Κύπρο, διερευνούν τους πρόσφατους μυστηριώδεις θανάτους του Ρώσου διπλωμάτη και κρυπτογράφου, Αντόν Πανόφ και του επιχειρηματία Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ. Συνομιλούν με τον πρώην κατάσκοπο της KGB στις Ηνωμένες Πολιτείες, Τζακ Μπάρσκι, για την κινηματογραφική ζωή του, αλλά και με τον έμπειρο πρώην πράκτορα της CIA, Μαρκ Πολυμερόπουλος, για τον αέναο και άνευ όρων ανταγωνισμό στον πεδίο των πληροφοριών.

Στην Ελλάδα, μιλούν με αυτούς που δουλεύουν κάτω από τα ραντάρ για την εθνική ασφάλεια και σταχυολογούν τις σοβαρότερες υποθέσεις κατασκοπείας των τελευταίων ετών, ενώ σε μία σπάνια συνέντευξη με τον πρώην διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεόδωρο Δραβίλλα, αποκωδικοποιούν τις πρακτικές και τα χαρακτηριστικά των υβριδικών επιχειρήσεων.

