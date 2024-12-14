Κλειστοί 4 σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό αύριο και τη Δευτέρα, από 22:30 το βράδυ

Οι σταθμοί στη Γραμμή 2 του Μετρό Ελληνικό, Αργυρούπολη, 'Αλιμος, Ηλιούπολη και 'Αγιος Δημήτριος, την Κυριακή 15 και τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου , θα κλείσουν στις 22:30 το βράδυ και ως τη λήξη της λειτουργίας,λόγω τεχνικών εργασιών για την εγκατάσταση δικτύου 5G. Η κυκλοφορία κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα διεξάγεται στο τμήμα Δάφνη - Ανθούπολη.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού δρομολογείται από τον ΟΑΣΑ η έκτακτη, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ11, που θα εκτελεί το δρομολόγιο στάση σταθμός Δάφνη - στάση σταθμός Ελληνικό (κατεύθυνση προς Γλυφάδα).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

