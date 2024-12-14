Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε κινητά από καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών: Πώς δρούσε

Εξαρθρώθηκε συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές κινητών τηλεφώνων από καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών σε διάφορες περιοχές της Αττικής, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Συνελήφθησαν 3 νεαρά μέλη

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες την Τετάρτη (11/12) στην περιοχή των Αχαρνών συνελήφθησαν 3 ημεδαποί μέλη της συμμορίας, ηλικίας 21, 20 και 17 ετών, ενώ αναζητούνται και έτερα μέλη.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της σύστασης συμμορίας, διακεκριμένων κλοπών κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συναυτουργία, πλαστογραφίας πιστοποιητικών και παράβασης του νόμου περί αποδεικτικής ισχύος ταυτοτήτων.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα (συμμορία) για τη διάπραξη κλοπών κινητών τηλεφώνων από καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών.

Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης τους, προέκυψε ότι, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οι δράστες κινούμενοι πάντα σε ομάδα τουλάχιστον δύο ατόμων, εντόπιζαν καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών σε διάφορες περιοχές της Αττικής και εισέρχονταν σε αυτά κατά την ώρα της λειτουργίας τους.

Εκεί προσποιούμενοι τους πελάτες, απασχολούσαν τους υπαλλήλους κοιτάζοντας τα προς πώληση είδη και όταν πλέον είχαν κατοπτεύσει τον χώρο, τραβούσαν τα προς πώληση κινητά τηλέφωνα και τα αφαιρούσαν.

Ενδεικτικό της αποφασιστικότητάς τους είναι ότι και σε περίπτωση που τα κινητά τηλέφωνα δεν αποσπόταν από τα καλώδια ασφαλείας, συνέχιζαν να τα τραβάνε, προκαλώντας φθορές στους πάγκους των καταστημάτων.

Επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι διέπρατταν μέχρι και δύο κλοπές σε διαφορετικά καταστήματα μέσα σε χρονικό διάστημα μίας ώρας ενώ κατά περίπτωση κατάφερναν να αφαιρούν από μία μέχρι και τέσσερις συσκευές κινητών τηλεφώνων από το κάθε κατάστημα.

Με το πέρας της εγκληματικής τους δράσης άμεσα διοχέτευαν τη λεία τους σε δίκτυο κλεπταποδόχων, προκειμένου αφενός να αποκομίζουν άμεσα οικονομικό όφελος και αφετέρου να μην διατηρούν στην κατοχή τους πειστήρια των παράνομων ενεργειών τους.

Πάνω από 26.000 ευρώ ο «τζίρος» τους

Το συνολικό όφελος από την εγκληματική δράση της συμμορίας ανέρχεται σε χρηματικό ποσό άνω των -26.000- ευρώ.

Οι -3- συλληφθέντες εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν εντός των οικιών τους όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- κινητά τηλέφωνα, ο ρουχισμός των δραστών που έφεραν κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων και πινακίδα κυκλοφορίας οχήματος αμφιβόλου γνησιότητας.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ οι έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζονται.

