Ο πατέρας και ο αδερφός της 14χρονης αρνούνται ότι απέβαλε μετά από ξυλοδαρμό της μητέρας

Του Μάκη Συνοδινού

Θέμα χρόνου είναι για τους έμπειρους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ να ρίξουν φως στην ανατριχιαστική υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας μετά την καταγγελία 14χρονης πως μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της μητέρας της απέβαλε.

Η 14χρονη πρωταγωνίστρια του αδιανόητου περιστατικού μετέβη στο Α.Τ. έχοντας τυλιγμένο σε χαρτί μέσα σε μια νάιλον σακούλα το 1,5 μηνών έμβρυο που πριν λίγες ώρες είχε αποβάλει και κατηγόρησε τη μητέρα της πως τη γρονθοκοπούσε μετά από τσακωμό που είχαν.

«Ουδέποτε έγινε κάτι τέτοιο, είναι ψέμματα» δηλώνουν ο πατέρας και ο αδερφός της 14χρονης οι οποίοι μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το 'Χούμε» δίνουν μια άλλη εντελώς διαφορετική εκδοχή για το σοκαριστικό περιστατικό. Υποστηρίζουν μάλιστα πως η 14χρονη είχε εξαφανιστεί από το σπίτι.

Πηγή: skai.gr

