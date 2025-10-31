Πέθανε η 3χρονη που είχε πέσει σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο

Κατέληξε, σε νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας, το 2,5 ετών κοριτσάκι που είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο.

Το παιδί αφού νοσηλεύτηκε αρκετές ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση, στο Νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ της Κρήτης, όπου είχε γίνει η αεροδιακομιδή του από το Νοσοκομείο της Ρόδου, την προηγούμενη εβδομάδα η οικογένεια κίνησε όλες τις διαδικασίες και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πατρίδας τους, στην Αγγλία. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες της Ροδιακής, οι γιατροί από την Κρήτη είχαν ενημερώσει τους οικείους τους πως η βλάβη που είχε υποστεί το μικρό κορίτσι ήταν ανεπανόρθωτη. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, το 2,5 ετών κορίτσι κατέληξε στις 26 Οκτωβρίου στο Νοσοκομείο της Μ. Βρετανίας.

Υπενθυμίζεται πως για το περιστατικό συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία ο 44χρονος θείος, καθώς φέρεται ως το άτομο που είχε υπό την επίβλεψή του το μικρό κορίτσι, καθώς και ο 54χρονος Έλληνας, υπεύθυνος τουριστικού πρακτορείου αρμόδιος για τους πελάτες που εξυπηρετεί το ξενοδοχείο. Στους δύο άνδρες ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ στην ίδια υπόθεση κατηγορούνται ο 57χρονος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και ο διευθυντής της μονάδας (οι οποίοι δεν είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου), για το αδίκημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε στον παθόντα βαριά σωματική βλάβη.

Μετά την τραγική αυτή κατάληξη που είχε η πορεία της υγείας του τρίχρονου κοριτσιού, θεωρείται βέβαιο ότι ο αρμόδιος ανακριτής Ρόδου που χειρίζεται την υπόθεση, θα προχωρήσει στην αλλαγή των κατηγοριών. Εφόσον γίνει αυτό, ο θείος και ο 54χρονος Έλληνας, που ήδη έχουν απολογηθεί για την υπόθεση, θα κληθούν να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες, το επόμενο διάστημα, ενώ εξηγήσεις αναμένεται να κληθούν να δώσουν και οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι, ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής του ξενοδοχείου όπου διέμενε το ανήλικο κορίτσι με την οικογένειά του και έγινε το συμβάν.

Η τελευταία βουτιά στην πισίνα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στις 14 Οκτωβρίου 2025 σε ξενοδοχείο στην περιοχή Λάρδου της Ρόδου. Μάλιστα, όλα όσα συνέβησαν έχουν καταγραφεί σε βίντεο από τις κάμερες που υπήρχαν στον χώρο. Από το βιντεοληπτικό υλικό, σύμφωνα με πληροφορίες, προκύπτει ότι στις 12 παρά δέκα το μεσημέρι, το μικρό κορίτσι χωρίς συνοδεία ενηλίκου, πλησίασε τη σκάλα της πισίνας από τη δεξιά πλευρά και εισήλθε στο νερό μόνη της, ενώ δεν φαίνεται να ήταν κάποιος άλλος μέσα στην πισίνα. Δέκα περίπου λεπτά αργότερα και ενώ το παιδί είχε καλυφθεί από ένα σωσίβιο, μία γυναίκα η οποία βρισκόταν σε διπλανή ξαπλώστρα, το είδε έβγαλε έξω το μικρό κορίτσι και άρχισε να του κάνει ανάνηψη.

Διασώστες του ΕΚΑΒ, γιατροί του Νοσοκομείου αλλά κι ένας ιδιώτης γιατρός που βρέθηκαν στο σημείο από την πρώτη στιγμή, πραγματοποίησαν τιτάνια προσπάθεια για τη σωτηρία του μικρού κοριτσιού, προσπαθώντας έτσι να το κρατήσουν στη ζωή.

Οι εξετάσεις που έγιναν στη συνέχεια στο Νοσοκομείο της Ρόδου έδειξαν δυστυχώςν ότι το άτυχο κοριτσάκι ήταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και στις 9 το βράδυ στις 14 Οκτωβρίου 2025 μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο της Κρήτης όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.

Δύο ώρες αργότερα στις 14 Οκτωβρίου 2025, ο 44χρονος Βρετανός θείος και ο 54χρονος Έλληνας συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, όπου μετά την άσκηση ποινικών διώξεων παραπέμφθηκαν στην ανάκριση και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς όρους.

Τι είπαν στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου, ο 54χρονος Έλληνας απολογούμενος, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του κ. Μηνά Τσέρκη, είχε εξηγήσει στον ανακριτή Ρόδου ότι τα τελευταία 15 χρόνια εργάζεται σε μια βρετανική εταιρεία διοργάνωσης δραστηριοτήτων και διακοπών, που ιδρύθηκε το 1974 και εδρεύει στο Λονδίνο. Η εταιρεία αυτή ειδικεύεται στην παροχή διακοπών σε παραθαλάσσια θέρετρα στην Ευρώπη και σε σαλέ για σκι στις Άλπεις, και προσφέρει υπηρεσίες όπως φροντίδα παιδιών, εκπαίδευση watersports και PADI, ποδηλατικούς γύρους και ακαδημίες τένις.

Η εταιρεία του συνεργάζεται με το συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη Λάρδο της Ρόδου, και μέσα σε αυτό έχει το δικό της προσωπικό που είναι εκπαιδευμένο προσωπικό για ψυχαγωγία και για αθλητικές δραστηριότητες και παροχή ενός οργανωμένου προγράμματος διακοπών δραστηριοτήτων ουσιαστικά. Το προσωπικό της εταιρείας σε αυτό στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο ανέρχεται στα 50 άτομα, και τα δύο τελευταία χρόνια διευθυντής (για λογαριασμό της εταιρείας και όχι του ξενοδοχείου) είναι ο 54χρονος.

Είναι δηλαδή υπεύθυνος για όλες τις κρατήσεις της εταιρείας και για όλο το προσωπικό που έχει η εταιρεία στα σκάφη, στους παιδικούς σταθμούς, στα γυμναστήρια, στο animation, στο τέννις, στα ποδήλατα, στις θαλάσσιες δραστηριότητες και στις δραστηριότητες στις πισίνες, και υπεύθυνος μόνο για το προσωπικό της εταιρείας που απασχολείται.

Ο 54χρονος είχε τονίσει μεταξύ άλλων πως ουδεμία σχέση έχει με το ξενοδοχείο τη λειτουργία ή τους κανόνες ασφαλείας του, και πως αναφορικά με το θλιβερό περιστατικό, είπε πως «δεν ήταν στον χώρο και δεν γνωρίζει τι έγινε». Ο ίδιος προσφέρθηκε να βοηθήσει όταν έψαχναν τον νόμιμο εκπρόσωπο του ξενοδοχείου και τον διευθυντή, οι οποίοι απουσίαζαν (ο νόμιμος εκπρόσωπος βρίσκεται στο εξωτερικό) και θέλοντας να βοηθήσει τις αστυνομικές αρχές στο έργο τους, τους είπε να μιλήσουν με εκείνον, ως υπεύθυνο της εταιρείας και ως έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να τους διαφωτίσει σε πολλά θέματα γιατί ξέρει καλά το ξενοδοχείο.

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με συνέλαβαν, και πολύ περισσότερο γιατί κρατούμαι τόσες ημέρες» φέρεται να είπε χαρακτηριστικά ο 54χρονος.

«Δεν ήμουν μαζί με τη μικρή», είπε ο θείος

Αρνήθηκε πλήρως την κατηγορία που του αποδίδεται, στην απολογία του στις 17 Οκτωβρίου 2025 και ο 44χρονος θείος, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως από το σύνολο της δικογραφίας δεν προκύπτει το παραμικρό στοιχείο, η παραμικρή μαρτυρία, που να αποδεικνύει ότι τη 14η Οκτωβρίου 2025 και περί ώρα 11:50 του είχε ανατεθεί από τον οποιοδήποτε η φύλαξη της μικρής Αγγλίδας, ανιψιάς του. Αντίθετα, όπως είπε, όλες οι μαρτυρίες συμφωνούν σε ένα σημείο, ότι ο μικρό κορίτσι δεν βρισκόταν καν μαζί του, πολύ περισσότερο υπό την επίβλεψή του.

Ο 44χρονος περιέγραψε αναλυτικά τα όσα έκαναν όλοι οι συγγενείς τους (16 άτομα) που βρίσκονταν στο νησί για διακοπές, από νωρίς το πρωί στις 14 Οκτωβρίου 2025 έως λίγα λεπτά πριν τις δώδεκα το μεσημέρι οπότε και συνέβη το θλιβερό συμβάν.

Όπως είπε ο Βρετανός, είχαν πάει με τους δύο αδελφούς τους και τα παιδιά τους για μπάνιο στη θάλασσα και κάποια στιγμή επέστρεψαν στο ξενοδοχείο και κάθισαν στην πισίνα ο 54χρονος με τον ένα αδελφό του και την κόρη του τελευταίου. Μάλιστα, ο αδελφός του με την ανιψιά του βρίσκονταν μέσα στο νερό και ο 54χρονος απ’ έξω. Ο αλλοδαπός είπε πως όλη αυτή την ώρα το μικρό κορίτσι δεν ήταν μαζί τους και θεώρησαν ότι ήταν μαζί με τον πατέρα της, αλλά όταν ήρθε και εκείνος και άρχισε να τους ρωτάει που είναι το 2,5 ετών κορίτσι του, τότε όλοι άρχισαν να την αναζητούν.

Ο 54χρονος πρόσθεσε πως σε καμία από τις καταθέσεις που έχουν ληφθεί δεν υπάρχει αναφορά ότι του είχε ανατεθεί να προσέχει το μικρό παιδί, και πως ακόμη και η νύφη του (μητέρα του παιδιού) αναφέρει πως κάποια στιγμή του είπε να προσέχει τη μικρή όμως πιθανόν να μην το άκουσε και προσθέτει ότι «οποιοσδήποτε θα μπορούσε να βρεθεί στην θέση του 54χρονου και ότι δεν φέρει ευθύνη».

Ο αλλοδαπός τόνισε βάσει των παραπάνω ότι προκύπτει πως ουδέποτε υπήρξε κάποιος σχετικός μεταξύ αυτού και της νύφης του διάλογος, στον οποίο να του ζητήσει να προσέχει την μικρή, πολύ δεν περισσότερο ότι ο 54χρονος συμφώνησε. Ο ίδιος επικαλέστηκε και τις λοιπές καταθέσεις αλλά και του αδελφού του και πατέρα του ανήλικου κοριτσιού ο οποίος αναφέρει πως ουδεμία ευθύνη φέρει ο 54χρονος.

Πηγή: skai.gr

