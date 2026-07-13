Πάτρα: Πέθανε βρέφος 20 ημερών

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας (13.07.26) στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, όταν έφυγε από τη ζωή, βρέφος μόλις 20 ημερών, το οποίο νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Νεογνών.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, το βρέφος είχε γεννηθεί πρόωρα και από τις πρώτες ημέρες της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το βρέφος κατέληξε το πρωί της Δευτέρας, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και προκαλώντας συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.

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