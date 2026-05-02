Πάτρα: Φωτιά στις εγκαταστάσεις της παλιάς Pirelli

Πυρκαγιά μεγάλης έκτασης μαίνεται στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της πρώην Pirelli στη Λεύκα, με δεκάδες λάστιχα να έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Ο πυκνός μαύρος καπνός που αναδύεται από την καύση των ελαστικών έχει σκεπάσει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις -με 8 οχήματα και 14 άνδρες- οι οποίες επιχειρούν για την κατάσβεση, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. για την ασφάλεια της περιοχής. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, καθώς πυκνός μαύρος καπνός έχει σκεπάσει τον ουρανό, καθιστώντας ορατή την πυρκαγιά από μεγάλη απόσταση.

Μήνυμα 112

Προειδοποιητικό μήνυμα για την πυρκαγιά απέστειλε το 112.

Οπως συνοψίζει, η πυρκαγιά μαίνεται σε υπαίθριο χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή Λεύκα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας με επικίνδυνους καπνούς.

«Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα», συνοψίζει.

