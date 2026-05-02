ΥΠΑ: Διερευνώνται τα αίτια του ατυχήματος στο αεροδρόμιο του Αράξου

Τη συμπαράστασή της στους δημοσιογράφους, εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ που τραυματίστηκαν αλλά και σε όσους κινδύνευσαν χθες στο αεροδόμιο του Αράξου, στην προσπάθειά τους να αποδώσουν παραστατικά την τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρείας TUI, εκφράζει η ΥΠΑ.

Στην ανακοίνωσή της η Υπηρεσία σημειώνει μεταξύ άλλων ότι σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς του εν λόγω αεροδρομίου, διερευνά το συμβάν προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΥΠΑ

Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 στο αεροδρόμιο του Αράξου, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκφράζει τη συμπαράστασή της στους δημοσιογράφους, εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ που τραυματίστηκαν και σε όσους κινδύνευσαν στην προσπάθειά τους να αποδώσουν παραστατικά την τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρείας TUI.

Άμεσα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οι τραυματίες διακομίσθηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς του αεροδρομίου Αράξου, διερευνά το συμβάν προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Πηγή: skai.gr

