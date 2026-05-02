Απαγορευτικό απόπλου για το πλοίο Μάρε ντι Λεβάντε στη Ζάκυνθο

Οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας

Απαγόρευση απόπλου του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Μάρε Ντι Λεβάντε μετά από πρόσκρουση που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης στο λιμάνι της Ζακύνθου.

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κυλλήνη-Ζάκυνθος μεθ' επιστροφής. Είχε 679 επιβάτες, 180 αυτοκίνητα Ι.Χ., 18 φορτηγά, 4 λεωφορεία, 7 δίκυκλα και 6 αυτοκινούμενα βαν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού, οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.

TAGS: Ζάκυνθος απαγορευτικό απόπλου Κυλλήνη
