Πατήσια: Η ομάδα ΔΙΑΣ συνέλαβε γνωστό τράπερ μετά από καταδίωξη

Στη σύλληψη γνωστού τράπερ και ενός ακόμη ατόμου προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στην οδό Δημητρίου Ράλλη στα Πατήσια.

Ο 27χρονος τράπερ και ένας 26χρονος επέβαιναν σε μοτοσικλέτα που κινείτο επί της οδού Καυταντζόγλου, όταν στη θέα αστυνομικών κινήθηκαν στη Δημητρίου Ράλλη, όπου και πέταξαν μαχαίρι 20 εκατοστών.

Στη συνέχεια επιχείρησαν να διαφύγουν, όμως οι αστυνομικοί τούς ακινητοποίησαν και εντόπισαν το μαχαίρι.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απείθεια.

