Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ-Τρυπιτσίδης: Αυστηρά οριοθετημένο θεσμικά και σε πλήρη γνώση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν το έργο της «ΓΑΙΑ Επιχειρείν»

«Αυστηρά οριοθετημένο θεσμικά και σε πλήρη γνώση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν το έργο της «ΓΑΙΑ Επιχειρείν». Στη σύμβαση που υπεγράφη το 2014 και διήρκησε μέχρι το 2021, η εταιρία πιστοποιήθηκε ως φορέας Συντονισμού των ΚΥΔ, χωρίς να έχει οικονομικό αντικείμενο με τον Οργανισμό».

Αυτό υποστήριξε στην κατάθεση του στην Εξεταστική Επιτροπή, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο διευθύνων Σύμβουλος, από τον Σεπτέμβριο του 2024, της εταιρίας «ΓΑΙΑ επιχειρείν», Ανέστης Τρυπιτσίδης.

«Η σύμβαση προέβλεπε την διασφάλιση επιπέδου ποιότητας και ασφάλειας των αιτήσεων και η εταιρία ήλεγχε τους κωδικούς σφαλμάτων που μας παρέχονταν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχοντας την ευθύνη της διαδικασίας αποσφαλματοποίησης.

Είχε συμβατική σχέση ως φορέας συντονισμού, με όλα τα πιστοποιημένα ΚΥΔ. Διενεργούσε ελέγχους βάσει συγκεκριμένων λαθών κωδικών, που έδινε ο ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε.

Όπως τόνισε, «η «ΓΑΙΑ Επιχειρείν» δεν είχε καμία αρμοδιότητα ή ευθύνη να εξετάζει την νομιμότητα του περιεχομένου των εγγράφων».

« Τα ΚΥΔ είχαν την ευθύνη του περιεχομένου και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν υποχρεωμένος να ελέγξει την νομιμότητα των αιτήσεων.

Η ΓΑΙΑ δεν είχε την ευθύνη των ελέγχων νομιμότητας. Τυπικός ήταν ο έλεγχος που γινόταν από την εταιρία και όχι ουσίας μέχρι το 2021.

Όταν ανέλαβε η εταιρία το έργο, ήταν περίπου 110 ΚΥΔ και όταν τελείωσε η σύμβαση μας ήταν πάνω από 500 ΚΥΔ. Πολλά προβλήματα που εντοπίσαμε το 2014 είναι και σήμερα. Εμείς κάθε φορά στις ετήσιες εκθέσεις μας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα αναφέραμε κάνοντας συγκεκριμένες προτάσεις.

Η ΓΑΙΑ κατέθεσε από το 2014 πρόταση για υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση», ανέφερε.

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, αν η ΓΑΙΑ είχε εντοπίσει το πρόβλημα με τις πλασματικές δηλώσεις για ζώα, απάντησε ότι η εταιρία «προσέφερε υπηρεσίες, δεν είχε πρόσβαση στην κτηνιατρική υπηρεσία που ήταν αρμόδια».

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να μας πει. Εμείς δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε. Ο ρόλος μας ήταν να καθαρίσουμε τις δηλώσεις για να γίνουν σωστά οι πληρωμές. Από εκεί και πέρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν υπεύθυνος», σημείωσε.

Σε άλλη ερώτηση της κ. Αποστολάκη, ανέφερε ότι «η εταιρία δεν είχε καμία σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε πρόσβαση στο λογισμικό γιατί είναι διαχειριστής έργου μόνο».

Σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, σχετικά με το πρόβλημα των βοσκοτόπων, ο μάρτυρας ανέφερε ότι «από το 2015 η εταιρία είχε επισημάνει στην ετήσια έκθεση της, ότι αυτή η πρόχειρη τεχνητή λύση δεν θα έπρεπε να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια».

«Από το 2014 η ΓΑΙΑ ανέφερε για το πρόβλημα με τις πολύ μεγάλες μεταβολές βοσκοτόπων και είχαμε επισημάνει στις ετήσιες εκθέσεις μας το θέμα της τεχνητής λύσης. Και ήταν ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ να λύσει το πρόβλημα με τις αιτήσεις», σημείωσε.

Στην επισήμανση του κ. Κόκκαλη, σχετικά με τη προβληματική λειτουργία ορισμένων ΚΥΔ, ο μάρτυρας σημείωσε ότι η ΓΑΙΑ είχε ενημερώσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ τόνισε ότι «ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, εισηγήθηκε την άρση πιστοποίησης κάποιων ΚΥΔ διότι δεν συμμορφώνονταν με τον τρόπο λειτουργίας της «ΓΑΙΑ Επιχειρείν», ως Φορέα Συντονισμού των ΚΥΔ».

Όπως είπε, «ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, έκανε δεκτή την εισήγηση του κ. Βάρρα και αυτά τα ΚΥΔ έχασαν την πιστοποίηση, ενώ έχασαν αμετάκλητα και την προσφυγή που είχαν κάνει στο ΣτΕ κατά της απόφασης του».

«Πολλά ΚΥΔ κάνανε σοβαρά τη δουλειά τους. Σίγουρα δεν θεωρώ ότι όλοι λειτούργησαν σωστά διότι δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα», σημείωσε.

Ακόμα, ο κ. Τρυπιτσίδης, απέρριψε όλες τις ενστάσεις που έθεσαν βουλευτές, τόσο της κυβερνητικής πλειοψηφίας, όσο και της Αντιπολίτευσης, για το κατά πόσο είναι ηθικό τρεις εταιρίες που συνδέονται μεταξύ τους με μεγάλο μερίδιο μετοχών να συνεργάζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αντιτείνοντας ότι «είναι μία σύμπραξη συμφωνίας μεταξύ τριών βραχιόνων με αντικείμενο διαφορετικό και είναι μία καινοτομία μέχρι σήμερα».

«Με δεδομένη την εμπλοκή των τριών εταιριών και την διασύνδεση τους με τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα έλεγα ότι είναι ο ορισμός της διαπλοκής», ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης με τον μάρτυρα να εκφράζει την αντίρρηση του υποστηρίζοντας ότι είχαν διαφορετικό αντικείμενο εργασίας οι δύο εταιρίες.

«Νόμιμο μπορεί να είναι, είναι όμως ηθικό, ίδια πρόσωπα να είναι και στις τρεις εταιρίες που είχαν ταυτόχρονα σχέσεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ;», σημείωσε ο κ. Λαζαρίδης.

Τέλος, σε ερώτηση του εισηγητή του ΚΚΕ Νίκου Καραθανασόπολου, ο μάρτυρας ανέφερε ότι «στη χώρα μας θα μειωθούν κατά 22% οι επιδοτήσεις από τα κοινοτικά κονδύλια και κανένας δεν ασχολείται».

