To μυστηριώδες προφίλ ενός άντρα λαξευμένο στο βράχο της Ακρόπολης (βίντεο) 

Σχεδόν κανείς δεν φαίνεται να έχει προσέξει την βραχογραφία που απεικονίζει πιθανότατα τον Ποσειδώνα

profil

Εδώ και τριάντα και πλέον χρόνια που συντηρείται ο βράχος της Ακροπόλεως, σχεδόν κανείς δεν φαίνεται να έχει προσέξει μία  «βραχογραφία» στην νοτιοανατολική πλευρά του. 

Η λαξευμένη προσωπογραφία απεικονίζει ένα αντρικό προφίλ , ορατό δια γυμνού οφθαλμού, με γένια και φιλοσοφική διάθεση. Διακρίνονται καθαρά τα μάτια η μύτη και το στόμα ενώ στο ένα ρουθούνι φαίνεται να υπάρχει  είσοδος σπηλαίου. 

akropoli

Επίσης, το «βλέφαρο» σ το μάτι του προφίλ είναι ξεκάθαρα τεχνητή, ανθρώπινη «προσθήκη» στην λαξευμένη προσωπογραφία και όχι ενιαίο κομμάτι βράχου. 

Σύμφωνα με απόψεις διαφόρων ερευνητών , η «φιγούρα» απεικονίζει τον Ποσειδώνα, τον Δία η τον Περικλή – με επικρατέστερη άποψη ότι πρόκειται για τον Ποσειδώνα. 

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο - ανάλυση των Up Stories

Πηγή: skai.gr

