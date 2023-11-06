Εδώ και τριάντα και πλέον χρόνια που συντηρείται ο βράχος της Ακροπόλεως, σχεδόν κανείς δεν φαίνεται να έχει προσέξει μία «βραχογραφία» στην νοτιοανατολική πλευρά του.

Η λαξευμένη προσωπογραφία απεικονίζει ένα αντρικό προφίλ , ορατό δια γυμνού οφθαλμού, με γένια και φιλοσοφική διάθεση. Διακρίνονται καθαρά τα μάτια η μύτη και το στόμα ενώ στο ένα ρουθούνι φαίνεται να υπάρχει είσοδος σπηλαίου.

Επίσης, το «βλέφαρο» σ το μάτι του προφίλ είναι ξεκάθαρα τεχνητή, ανθρώπινη «προσθήκη» στην λαξευμένη προσωπογραφία και όχι ενιαίο κομμάτι βράχου.

Σύμφωνα με απόψεις διαφόρων ερευνητών , η «φιγούρα» απεικονίζει τον Ποσειδώνα, τον Δία η τον Περικλή – με επικρατέστερη άποψη ότι πρόκειται για τον Ποσειδώνα.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο - ανάλυση των Up Stories

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.