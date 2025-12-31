Το 2025 σηματοδότησε μια χρονιά ψηφιακής προόδου και καινοτομίας για τη χώρα, με μια σειρά έργων που ενίσχυσαν την καθημερινότητα των πολιτών, βελτίωσαν την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών και ενίσχυσαν τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσίασε την «ενδεκάδα των ψηφιακών MVPs», τα έργα-πρωτοπόρους που καθόρισαν τη χρονιά.

Η Ελλάδα καθιερώθηκε ως κόμβος Τεχνητής Νοημοσύνης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με την έναρξη υλοποίησης του Εθνικού Υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», του AI Factory «Pharos» και τη σύνδεσή του με τέσσερις AI Factory Antennas σε Κύπρο, Μάλτα, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία, ενώ ένας δεύτερος υπερυπολογιστής ΤΝ θα εγκατασταθεί στην Κοζάνη με εθνικούς πόρους, ύψους 30 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το Kids Wallet έφερε την προστασία των ανηλίκων στην πράξη, με την Ελλάδα να γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που ενσωματώνει το age verification για αγορές προϊόντων καπνού, αλκοόλ και άτμισης.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων «έστειλε» έξι ελληνικούς δορυφόρους σε τροχιά γύρω από τη Γη, ενισχύοντας την έρευνα, την τεχνολογία και την εγχώρια καινοτομία, ενώ τα δεδομένα των δορυφόρων αξιοποιούνται σε κρίσιμους τομείς όπως η πολιτική προστασία, το περιβάλλον και οι πολεοδομίες. Στην οδική ασφάλεια, η πιλοτική λειτουργία καμερών ΤΝ σε επικίνδυνα σημεία της Αττικής κατέγραψε χιλιάδες παραβάσεις, αποτελώντας εμβληματική μεταρρύθμιση για υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Στον τομέα της Υγείας, ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΕΗΦΥ) συγκεντρώνει όλα τα ιατρικά δεδομένα σε μία ασφαλή πλατφόρμα, ενώ οι ψηφιακοί βοηθοί «myHealth Agent» και ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού φέρνουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινή φροντίδα των πολιτών. Το νέο Gov.gr Wallet φέρνει το κράτος στο κινητό με νέες δυνατότητες και λειτουργίες, διευκολύνοντας την καθημερινότητα και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών, ενώ ο Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ) αναβαθμίζει τις δημόσιες υπηρεσίες, με 9,3 εκατομμύρια πολίτες ήδη να τον διαθέτουν.

Η πλατφόρμα myStreet διασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα των κοινόχρηστων χώρων, με 11.065 παραχωρήσεις σε 130 δήμους και 11.836 καταγγελίες, ενώ η ψηφιοποίηση 1,2 δισεκατομμυρίων σελίδων έχει φτάσει στο 68%, τροφοδοτώντας δεδομένα για αποτελεσματικότερες πολιτικές μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στον τομέα των υποδομών, το 2025 σηματοδοτήθηκε από το Gigabit Voucher με περισσότερες από 400.000 αιτήσεις, το Smart Readiness με πάνω από 70.000 αιτήσεις και το έργο UFBB, που έφερε υπερυψηλές ταχύτητες σε 480.000 νέα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα. Τέλος, το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας στήριξε 109 ψηφιακά έργα και 309 υποέργα, με συνολικές πληρωμές 755 εκατ. ευρώ, προωθώντας την Ελλάδα στην εποχή της καινοτομίας.

«Το 2025 πετύχαμε πολλά, έχουμε όμως να κάνουμε ακόμα περισσότερα για ένα κράτος πιο σύγχρονο, πιο αξιόπιστο, πιο ανθεκτικό», δήλωσε ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου. «Το 2026 σηματοδοτεί μια χρονιά περαιτέρω ωρίμανσης της ψηφιακής στρατηγικής που υλοποιείται με συνέχεια και συνέπεια από το 2019 στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεχίζουμε δυναμικά για μια Ελλάδα πιο αποτελεσματική, πιο ψηφιακή και πιο φωτεινή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

