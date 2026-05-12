Χανιά: Νέα προθεσμία πήρε ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της συζύγου του

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, μητέρας τεσσάρων παιδιών στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Όπως αναφέρει το neakriti, ο κατηγορούμενος βρέθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου, ωστόσο η απολογία του μετατέθηκε για αύριο.

Υπό διερεύνηση οι συνθήκες τραυματισμού της 28χρονης

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε αιμόφυρτη στον δρόμο, με τις ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού της να παραμένουν υπό διερεύνηση. Ο 30χρονος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υποστηρίζει ότι η πόρτα του συνοδηγού ήταν χαλασμένη και πως η σύζυγός του έπεσε κατά λάθος από το όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι συνέβη πριν η 28χρονη βρεθεί βαριά τραυματισμένη.

Η γυναίκα φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς και κάταγμα στον δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο. Η κατάστασή της παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, με την κλινική εικόνα της να χαρακτηρίζεται σταθερή, σύμφωνα με τον τοπικό ιστότοπο.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η κατάστασή της είναι σταθερή, νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Κρίνεται, ωστόσο, ότι δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία η κατάστασή της και ότι θα παραμείνει ορισμένες μέρες προς παρακολούθηση και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά».

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον κ. Χαλκιαδάκη, η 28χρονη παρουσίασε από την πρώτη στιγμή περιτραυματική αμνησία. «Όταν έφτασε είχε μια περιτραυματική αμνησία, δηλαδή δε θυμόταν τι ακριβώς είχε συμβεί», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η νεαρή γυναίκα δεν ανέφερε κάτι συγκεκριμένο για ατύχημα.

Η αδυναμία της 28χρονης να περιγράψει με σαφήνεια τα γεγονότα καθιστά την κατάθεσή της καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης, εφόσον η κατάσταση της υγείας της επιτρέψει να επικοινωνήσει πλήρως με τις Αρχές.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην απολογία του 30χρονου ενώπιον του ανακριτή, καθώς και στα στοιχεία που θα αξιολογηθούν για να διαπιστωθεί αν ο τραυματισμός της 28χρονης οφείλεται σε ατύχημα ή σε εγκληματική ενέργεια.

Πηγή: skai.gr

