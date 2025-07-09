Το βράδυ της Πέμπτης, 10 Ιουλίου, θα ανατείλει το ολόγιομο «Φεγγάρι του Κόκκινου Ελαφιού», προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα.

Η πανσέληνος του Ιουλίου ονομάστηκε έτσι επειδή τον συγκεκριμένο μήνα τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ανάπτυξης.

Το φεγγάρι θα είναι ολοστρόγγυλο και υπέρλαμπρο καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο, φωτισμένη πλήρως, στην αντίθετη πλευρά της Γης.

Το «Φεγγάρι του Κόκκινου Ελαφιού» είναι επίσης γνωστό και ως «Πανσέληνος του Κεραυνού» και «Πανσέληνος του Σανού».

