Ποινή φυλάκισης 12 μηνών στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του

Στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ επιβλήθηκαν επιπρόσθετα περιοριστικοί όροι 

Φυλάκιση 12 μηνών στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, για ξυλοδαρμό της συντρόφου του

Μάκης Συνοδινός

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών επιβλήθηκε στο δημοσιογράφο της ΕΡΤ από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του.

Επιπρόσθετα στον δημοσιογράφο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι μη προσέγγισης και επικοινωνίας με οποιοδήποτε τρόπο (φυσικά, τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά) με το θύμα, μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση της υπόθεσης.

Η ποινή είναι εξαγοράσιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως.

TAGS: Δημοσιογράφος ΕΡΤ ενδοοικογενειακή βία
