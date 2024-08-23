Ξεκινάει η παραγωγή των νέων Canadair – Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους

Την έναρξη της παραγωγής των 12 νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair DHC 515 που θα συγκροτήσουν τον μόνιμο ευρωπαϊκό στόλο δασοπυρόσβεσης (rescEU) γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα αεροσκάφη θα σταθμεύουν μόνιμα σε Ελλάδα, Κροατία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία.

Η Ελλάδα θα προμηθευτεί συνολικά επτά νέα DHC 515, πέντε από τα οποία θα αντικαταστήσουν τα παλιά CL-215 του εθνικού στόλου και δύο μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού rescEU. Εκτιμάται ότι τα επτά νέα Canadair θα κοστίσουν συνολικά πάνω από 400 εκατ. ευρώ, με τους περισσότερους πόρους να προέρχονται από το πρόγραμμα «Αιγίς», ενώ μέρος των δαπανών θα καλυφθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα πρώτα αεροσκάφη αναμένεται να παραδοθούν έως το τέλος του 2027.

Νυχτερινές επιχειρήσεις και αύξηση χωρητικότητας νερού

Το νέο DHC 515, που αποτελεί σημαντική αναβάθμιση του υφιστάμενου CL-415, θα έχει τη δυνατότητα να επιχειρεί και κατά τις νυχτερινές ώρες, ενώ θα μπορεί να μεταφέρει μέχρι επτά τόνους νερού, αύξηση 15% σε σχέση με τον προκάτοχό του. Επιπλέον, το DHC 515 έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανεφοδιάζεται ταχύτερα -σε 12 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία- και κάτω από αντίξοες συνθήκες, σε ταραγμένη θάλασσα με κύματα μέχρι δύο μέτρα και ισχυρούς ανέμους.

Υπενθυμίζεται ότι, στην Ελλάδα, το σχέδιο προμήθειας των DHC 515 επικυρώθηκε από τη Βουλή τον Μάρτιο του 2024 και η τελική συμφωνία υπεγράφη κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Καναδά, παρουσία του Καναδού ομολόγου του Τζάστιν Τριντό. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη από τις χώρες που προχώρησαν στην κύρωση της σχετικής σύμβασης.

