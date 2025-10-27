Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα Γιαννιτσά. Στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε ένα μέρος του βαρύτατου κατηγορητηρίου που του αποδίδεται.

«Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς, να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στον λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό», ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.



Έτσι οι μέχρι στιγμής προφυλακίσεις για την υπόθεση ανέρχονται σε 10, ενώ σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι απολογίες όλων των συλληφθέντων.

Υπενθυμίζεται πως προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο 38χρονος υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη, ο οποίος φέρεται ως «υπαρχηγός» της οργάνωσης. Κατά την απολογία του αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι «ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες», καθώς, όπως είπε, «η δουλειά του ήταν να υποβάλει τις δηλώσεις στο σύστημα».

Σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» τέθηκε και η σύζυγος του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος. Η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας: «Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο. Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου». Η ίδια υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τη δράση που αποδίδεται στον πρώην σύζυγό της, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, εμφανίζεται ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι κατηγορούμενοι, πολλοί εκ των οποίων δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό κλάδο, φέρονται να δήλωναν ψευδή στοιχεία για εκτάσεις και αγροτικές δραστηριότητες, ώστε να λαμβάνουν παρανόμως επιδοτήσεις, τις οποίες νομιμοποιούσαν μέσω εικονικών συναλλαγών.

