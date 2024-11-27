Οι πρώτοι σπόροι της ζωής και της τροφής

Η ελληνική διατροφή στο πέρασμα των αιώνων. Από τους πρώτους, άγριους σπόρους, μέχρι το πιάτο μας σήμερα. Ο Άρης Πορτοσάλτε με επιστήμονες από όλα τα ερευνητικά πεδία, παρουσιάζουν την ιστορία της διατροφής μας. Μια ιστορία, ταυτόσημη με την εξέλιξή μας.

Μέσα από την ιστορία των σπόρων η παρουσίαση των προϊστορικών οικισμών και της δομής τους. Πότε παράγεται για πρώτη φορά, μια πρώτη μορφή τροφής;

Πώς οι Τούρκοι χρησιμοποιούν ακόμη σιτάρι εκείνης της εποχής για το καλύτερο πλιγούρι; Το όσπρια που τρώμε, τα φρούτα και οι ρίζες... του τσίπουρου. Το πρώτο μας γάλα. Ο ρόλος του σκύλου πριν χιλιάδες χρόνια.

Η Τάνια Βαλαμώτη, καθηγήτρια Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οδηγός στο πρώτο μας ταξίδι.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη Περιεχομένου - Παραγωγής: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Δημήτρης Γιαγτζόγλου

