Πειραιά: Σύλληψη 12 μέλη συμμοριών για ένοπλη συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο

Εξιχνιάστηκε από το «ελληνικό FBI» το περιστατικό ένοπλης συμπλοκής, που έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2024 έξω από νυχτερινό κέντρο στον Πειραιά, μεταξύ δυο αντιμαχόμενων εγκληματικών ομάδων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, το πρωί της Παρασκευής, από κλιμάκια αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής, 12 άτομα, μέλη των οργανώσεων, μεταξύ των οποίων και λιμενικός υπάλληλος, ενώ από την ενδελεχή έρευνα και έτερες αστυνομικές ενέργειες, ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή και ο ρόλος τους στην συμπλοκή.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα ξημερώματα της 29-04-2024, έξω από νυχτερινό κέντρο στην περιοχή του Πειραιά, δυο εγκληματικές ομάδες, αποτελούμενες από τουλάχιστον 6 άτομα η καθεμία, συνεπλάκησαν αρχικά μεταξύ τους με γροθιές και κλωτσιές. Ακολούθως, μέλη των δυο εγκληματικών ομάδων, αντάλλαξαν εκατέρωθεν πυροβολισμούς, με ανθρωποκτόνο πρόθεση.

Από τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

• πιστόλι με γεμιστήρα που έφερε 10 φυσίγγια,

• περίστροφο που έφερε 6 φυσίγγια,

• πιστόλι κρότου με φυσίγγιο στη θαλάμη, μετά του γεμιστήρα,

• κυνηγετική καραμπίνα,

• πλήθος φυσιγγίων διαφόρων διαμετρημάτων,

• 2 γεμιστήρες και θήκη πιστολιού,

• 14 μαχαίρια διαφόρων τύπων,

• ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στην ένοπλη συμπλοκή,

• πλήθος αναβολικών σκευασμάτων και δισκίων,

• ζευγάρι γάντια με κοκκάλινο εμπρόσθιο μέρος,

• 3 αυτοκίνητα και δίκυκλη μοτοσικλέτα,

• ποσότητα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους, 2,4 γραμμαρίων και

• το χρηματικό ποσό των 175.470 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση καθήκοντος και παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ η πλειοψηφία των κατηγορούμενων έχουν ποινικό παρελθόν για -κατά περίπτωση- ομοειδή και άλλα αδικήματα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.