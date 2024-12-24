Ένα μαγικό θέαμα που φώτισε τον ουρανό της πρωτεύουσας, έζησαν όσοι βρέθηκαν απόψε στην πλατεία Κοτζιά, όπου τηρήθηκε το έθιμο του δήμου Αθηναίων της «Νύχτας των Ευχών».

Δείτε το βίντεο:

«Η Νύχτα των Ευχών », τηρείται τα τελευταία 4 χρόνια στην πλατεία Κοτζιά με εκατοντάδες φαναράκια να φωτίζουν τον ουρανό.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Σήμερα, Παραμονή Χριστουγέννων, γεμίσαμε τη στολισμένη Πλατεία Κοτζιά με φως και μουσική. Εκατοντάδες φαναράκια ταξίδεψαν τις ευχές μας στον ουρανό της Αθήνας. Και του χρόνου με υγεία». Μαζί με τα διαχρονικά μηνύματα για ελπίδα και αισιοδοξία, τα 1.500 χάρτινα, βιοδιασπώμενα φαναράκια συνόδευσαν και οι γιορτινές μουσικές επιλογές που επιμελήθηκε ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης Αθήνα 9.84 και η παραγωγός Αριστέα Γιάννου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.